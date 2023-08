Smartphone in pensione, questi device non saranno più utilizzabili

È tempo di cambiare, anche gli smartphone vanno in pensione. Ancora una volta c’è lo zampino di Google, il quale non sarà più compatibile con un sistema operativo divenuto ormai obsoleto. Steam parlando di Android 4.4, noto anche come KitKat, dall’ormai consolidata usanza da parte di Big G di dare nomi “simpatici” ispirati a dolciumi vari ai vari aggiornamenti del proprio OS.

Addio a questi device

È la dura legge del mercato, e anche questa volta a farne le spese sono i consumatori, i quali dovranno necessariamente cambiare smartphone se vorranno continuare ad utilizzare le app e le funzioni del proprio telefonino. Partiamo subito con una piccola lista per farci un’idea di cosa ci attende, precisando però che si tratta ormai di meno dell’1% degli utenti di Android, in quanto la stragrande maggioranza ha già provveduto da tempo a cambiare telefonino:

InFocus M550

Global · 2GB · 16GB

Global · 2GB · 16GB THL 2015

China · 2GB · 16GB

China · 2GB · 16GB IUNI i1

China · 2GB · 32GB

China · 2GB · 32GB Lenovo A616

China · 512MB · 4GB

China · 512MB · 4GB TCL i708U

Global · 1GB · 8GB

Global · 1GB · 8GB Timmy P7000 Plus

Global · 1GB · 8GB

Global · 1GB · 8GB ZTE Axon Lux

Global · 4GB · 128GB

Global · 4GB · 128GB ZTE Blade A450

Global · 1GB · 8GB

Global · 1GB · 8GB ZTE Blade V220

Global · 1GB · 8GB

Global · 1GB · 8GB NO. 1 X6800

Global · 1GB · 8GB

1 X6800 Global · 1GB · 8GB Elephone P3000s

Global · 3GB · 16GB

Global · 3GB · 16GB Elephone P3000s

Global · 2GB · 16GB

Altri smartphone che ci salutano, i modelli che ci salutano

Chiamala obsolescenza programmata, o semplicemente progresso tecnologico. Sta di fatto che se vogliamo continuare ad utilizzare le app presenti sul device, come ad esempio i social o anche WhatsApp, allora dovremo necessariamente cambiare telefonino. In realtà, lo stop da parte di Google è arrivato già da un bel po’, ma ora sarà progressivo e coinvlgerà sempre più modelli.

Zopo Flash E

Global · 2GB · 16GB

Global · 2GB · 16GB HiSense H910

Global · 2GB · 16GB

Global · 2GB · 16GB Coolpad Y60

China · 512MB · 4GB

China · 512MB · 4GB Coolpad Y76

China · 1GB · 8GB

China · 1GB · 8GB Wiko Highway Pure 4G

Global · 2GB · 16GB

Global · 2GB · 16GB Wiko Highway Star 4G

Global · 2GB · 16GB

Global · 2GB · 16GB HTC Desire 820s

Global · 2GB · 16GB

Global · 2GB · 16GB HTC Desire 626G

Global · 1GB · 8GB

Global · 1GB · 8GB TCL M2U

Global · 2GB · 16GB

Global · 2GB · 16GB Sony Xperia E4

Global · 1GB · 8GB

Global · 1GB · 8GB Wiko Ridge 4G

Global · 2GB · 16GB

Global · 2GB · 16GB Wiko Ridge Fab 4G

Global · 2GB · 16GB

Global · 2GB · 16GB Sony Xperia E4g Dual

Global · 1GB · 8GB

Global · 1GB · 8GB Sony Xperia E4G

Global · 1GB · 8GB

Global · 1GB · 8GB Archos 50 Diamond

Global · 2GB · 16GB

Global · 2GB · 16GB InFocus M350

Global · 2GB · 16GB

Global · 2GB · 16GB Lenovo K8 K80m

China · 2GB · 32GB

China · 2GB · 32GB Lenovo K8 K80m

China · 4GB · 64GB

China · 4GB · 64GB Lenovo K8 K80m

China · 3GB · 32GB

China · 3GB · 32GB Samsung Galaxy A7

Global · 2GB · 16GB · A700F

Global · 2GB · 16GB · A700F Samsung Galaxy A7

Global · 2GB · 16GB · A700YD Dual

Global · 2GB · 16GB · A700YD Dual Gionee M3S

China · 1.5GB · 16GB

China · 1.5GB · 16GB Meizu m1

China · 1GB · 8GB

China · 1GB · 8GB Acer Liquid Z410

Global · 1GB · 8GB

Global · 1GB · 8GB Samsung Galaxy E7

Global · 2GB · 16GB

Global · 2GB · 16GB Lenovo Vibe X2 Pro

Global · 2GB · 16GB

Global · 2GB · 16GB Acer Liquid Z410

Global · 1GB · 8GB · Dual SIM

Global · 1GB · 8GB · Dual SIM Samsung Galaxy E7

Global · 2GB · 16GB · E700

Smartphone in pensione, gli altri modelli

Ecco un’altro step di deviceche ci salutano:

Facciamo ciao ciao con la manina ad altri modelli ancora. Del resto, l’OS KitKat tra non molto compirà 10 anni, quindi si tratta di un sistema operativo ormai davvero obsoleto e che non riesce più a stare al passo con gli upgrade che Google propone costantemente:

Archos 45b Helium 4G

Global · 512MB · 4GB

Global · 512MB · 4GB Archos 50b Helium 4G

Global · 1GB · 8GB

Global · 1GB · 8GB HTC Desire 620

Global · 1GB · 8GB

Global · 1GB · 8GB Cubot X9

Global · 2GB · 16GB

Global · 2GB · 16GB Lenovo Golden Warrior Note 8

Global · 2GB · 8GB

Global · 2GB · 8GB Lenovo Golden Warrior Note 8

Global · 1GB · 8GB

Global · 1GB · 8GB Zopo ZP720 Focus

Global · 1GB · 16GB

Global · 1GB · 16GB Acer Liquid Jade S

Global · 2GB · 16GB

Global · 2GB · 16GB Zopo ZP720 Focus

Global · 2GB · 16GB

Global · 2GB · 16GB HTC Desire 620G

Global · 1GB · 8GB

Global · 1GB · 8GB Samsung Galaxy Grand Neo Plus

Global · 1GB · 8GB

Global · 1GB · 8GB Samsung Galaxy Grand Neo Plus

Global · 1GB · 8GB

Global · 1GB · 8GB Samsung Galaxy Grand Neo Plus

Global · 1GB · 16GB

Global · 1GB · 16GB Lenovo S90 Sisley

Global · 1GB · 16GB

Global · 1GB · 16GB Lenovo S90 Sisley

Global · 2GB · 16GB

Global · 2GB · 16GB Lenovo S90 Sisley

China · 2GB · 32GB

China · 2GB · 32GB Cubot Zorro 001

Global · 1GB · 8GB

Global · 1GB · 8GB Samsung Galaxy A5

Global · 2GB · 16GB · A500F

Global · 2GB · 16GB · A500F Samsung Galaxy A5

Global · 2GB · 16GB · Dual SIM

Global · 2GB · 16GB · Dual SIM Samsung Galaxy A5

Global · 2GB · 16GB · Dual SIM

Global · 2GB · 16GB · Dual SIM Lenovo Vibe Z2 K920

Global · 2GB · 32GB

Global · 2GB · 32GB iNew V7

Global · 2GB · 16GB

Global · 2GB · 16GB Motorola Moto G 2014

Global · 1GB · 8GB

Global · 1GB · 8GB Motorola Moto G 2014

Global · 1GB · 8GB · 4G

Global · 1GB · 8GB · 4G Alcatel OneTouch Pop 2 (4.5)

Global · 1GB · 8GB

Global · 1GB · 8GB Samsung Galaxy Alpha

Global · 2GB · 32GB

Global · 2GB · 32GB NO. 1 X-Men 2

Global · 1GB · 8GB

1 X-Men 2 Global · 1GB · 8GB HTC Desire 626

Global · 2GB · 16GB

Global · 2GB · 16GB ZTE A880

Riassumendo…