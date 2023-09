Smart working in pensione, cosa cambia da ottobre per il lavoro agile

Con l’arrivo del mese di ottobre ci saranno importanti novità per il mondo del lavoro nel nostro paese. Stop allo smart working, a meno di differenti accordi con il proprio datore di lavoro. Ricordiamo che per legge 85 del 3 luglio del 2023, la scadenza per il lavoro agile era stata prorogata appunto al 30 settembre (precedentemente prevista per il 30 giugno). Per alcune categorie invece la proroga durerà fino al 31 dicembre di quest’anno.

Lavoro agile, si torna alla normalità

Lo smart working sera stato sdoganato durante la pandemia, quando i vari lockdown hanno costretto milioni di italiani a rimanere a casa e a non poter raggiungere il posto di lavoro. Per molte aziende si è trattato di un grande problema. Ma per altre invece un evento positivo, visto che hanno scoperto che con il lavoro da casa potevano anche abbattere alcuni costi di gestione. Il tutto è stato regolamentato da un decreto legge che andava a regolare lo smart working sia per coloro che lavorano nel settore pubblico, sia per quelli che invece lavorano in quello privato. Ma cosa cambia ora? Dal primo ottobre i lavoratori fragili potranno continuare a lavorare in questo modo soltanto se hanno stipulato tale accordo con il proprio datore di lavoro, ma nel forno dovranno rinunciare alla procedura semplificata.

Come già anticipato, ci sono però alcune categorie di lavoratori che potranno continuare a lavorare agilmente da remoto usufruendo ancora della procedura semplificata, ossia quella che non prevede accordi individuali con il datore di lavoro. Tale possibilità è stata prorogata fino al 31 dicembre del 2023. Di che categoria di lavoratori stiamo parlando? Si tratta di coloro che hanno figli di età inferiore a 14 anni. All’interno del nucleare familiare, però, non deve esserci un altro genitore che beneficia di un sostegno al reddito o che non lavora. Esiste poi un altro caso in cui tale proroga viene rinnovata, ossia coloro che sono maggiormente esposti a infezioni da Covid-19.

Smart working addio, ma non era conveniente?

In questo caso deve essere certificata la problematica dal medico.

Abbiamo visto quali sono i casi in cui lo smart working verrà prorogato fino al 31 dicembre. Mentre per tutti gli altri i giorni per lavorare da remoto sono ormai giunti agli sgoccioli, salvo diverso accordo con il datore di lavoro, cosa che però comporta la fuoriuscita dalla procedura semplificata, e quindi un effettivo contatto di collaborazione tra dipendente e imprenditore che ne preveda l’utilizzo. Insomma, si complicano le cose. Eppure, si era detto che lo smart working, in fondo, era un grande vantaggio per tutti. Molti lavoratori avevano accolto di buon grado l’iniziativa, in quanto fare a casa quel che si faceva in ufficio è senza dubbio più agevole. Inoltre, si risparmiavano anche un bel po’ di soldini sui trasporti o sulla spesa del carburante da mettere in auto per raggiungere il posto di lavoro, cosa da non sottovalutare visti i prezzi della benzina.

Anche le aziende avevano capito che tale soluzione era particolarmente conveniente per le loro finanze, poiché gestire una struttura che ospiti i lavoratori ha i propri costi, e non sono certo spese indifferenti. La fine della pandemia però doveva inevitabilmente dare uno stop a quella che era stata una procedura avviata dal paese tutto. Rimane quindi a datore di lavoro e dipendente la facoltà di decidere se continuare o meno con lo smart working. E questa ci sembra comunque una soluzione efficace e ragionevole.

Riassumendo…