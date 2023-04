Il Signore degli Anelli Amazon, i dati confermano il fiasco, milioni di dollari buttati?

Che la serie avesse deluso molti fans di Tolkien lo sapevamo ormai da tempo, ma ora ci sono anche dati interessanti in merito alle visualizzazioni, cosa che fa de Il Signore degli Anelli di Amazon un vero e proprio fiasco commerciale. E non è tutto, visto che alcune voci interne agli Studios, fanno capire che molti diretti interessati non siano in linea tra loro.

Il Signore degli Anelli di Amazon, una serie deludente

Forse parlare di questa come una serie deludente è un eufemismo, perché si potrebbe dire che è stato un vero e proprio fiasco, visto quanto è costata. Il budget stanziato dal colosso dello shopping online è stato imponente. Si parla di 500 milioni di dollari solo per i diritti da acquisire relativi alle opere di Tolkien. A questi vanno poi aggiunti i costi di produzione della prima stagione. Come se non bastasse Amazon vuole farne almeno 5, quindi si parla di somme di denaro davvero enormi. Inoltre, l’azienda lo ha presentato e pubblicizzato come il fiore all’occhiello di Prime Video, con tanto di post entusiasti dello stesso Bezos.

A quanto pare, quindi, il fiasco della serie potrebbe mettere a repentaglio l’intera piattaforma, e proprio per questo alcuni dipendenti di Amazon Studios sono particolarmente preoccupati. Secondo voci di corridoio infatti c’è chi sostiene che non ci sia una vera linea narrativa all’interno della produzione. Le fonti sono state citate nel magazine The Hollywood Reporter, ma sono rimaste anonime. I dati pubblicati parlano di visualizzazioni davvero poco incoraggianti. Secondo queste indiscrezioni solo il 37% degli utenti ha completato la visione dell’intera prima stagione. Ciò significa che oltre il 70% degli abbonati ha visto qualche puntata per poi abbandonarla in preda alla delusione.

Tutti fans di Tolkien?

Pensavamo che il problema de Il Signore degli Anelli di Amazon fosse dovuto alla scarsa fedeltà con il materiale letterario originale. A quanto pare, però, non è solo questo il motivo che ha decretato il fiasco della serie. Moltissimi non esperti l’hanno trovata comunque noiosa, poco spettacolare e soprattutto lenta. Il dato della visione si riferisce solo agli spettatori USA, mentre sale ancora se prendiamo in considerazione anche gli altri utenti nel mondo. Infatti, in questo caso hanno completato la visione della prima stagione il 45% dei telespettatori. Un numero che potrebbe incoraggiare, ma che certamente così non è, se appunto pensiamo che questa è la serie sulla quale Amazon puntava tantissimo.

detto ciò, chi teme che la serie possa essere addirittura cancellata, per il momento può dormire sogni tranquilli. La seconda stagione è in lavorazione e, se il fiasco dovesse continuare, è probabile che Amazon decida di tagliare il budget, ma difficilmente opterà per una cancellazione totale. Del resto, se pensiamo che anche un fiasco come La Ruota del Tempo, altra serie fantasy presente su Prime Video, ha ottenuto il consenso per la seconda stagione, allora è chiaro che difficilmente gli Studios si libereranno della loro produzione più ambiziosa.