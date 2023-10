Shelf cloud, il fenomeno delle nuvole a mensola c’è anche in Italia, ecco dove

Mentre gli italiani si rassegnano all’arrivo anzitempo dell’inverno, un nuovo fenomeno atmosferico fa breccia sul web. Stiamo parlando dello shelf cloud, letteralmente nuvole a mensola. Di cosa si tratta e come assistervi nel nostro paese? In realtà, il fenomeno in questione si è già verificato diverse volte anche da noi. Scopriamo dove e soprattutto come si crea.

I prodigi della natura

L’uomo da sempre cerca un modo per dominare la natura, ma la tecnologia deve ancora fare grandi passi per riuscire a controllare del tutto la Dea Madre, e non è detto che un giorno davvero ci riesca. Ciò detto, i fenomeni naturali non sono sempre cataclismi che portano tragedie e distruzione, ma possono anche essere dei prodigi che diventano una meraviglia per gli occhi. Per molti infatti il fenomeno dello shelf cloud è qualcosa di spettacolare che va visto almeno una volta nella vita. Accantoniamo quindi per una volta le previsioni meteo per dedicarci a qualcosa che invece potremmo vedere anche da noi in Italia. Tale fenomeno anticipa l’arrivo di temporali e sui social ci cono molti video di utenti che l’hanno ripreso con il telefonino, lasciando poi gli altri a bocca aperta.

Da noi in Italia si è verificato in alcune precise zone dello stivale. Ad esempio, a Pescara, in Abruzzo, e a Chioggia, in Veneto. Queste nubi avanzano in modo molto veloce dando l’impressione di un muro grigio che vi viene incontro. Si tratta quindi di un fenomeno anche abbastanza inquietante, ma sostanzialmente innocuo. Esso si genera dall’incontro tra aria calda e aria fredda. Entrando più nel dettaglio, tali nuvole sono basse, Marche e arcuate e danno proprio l’impressione di gigantesche mensole grigie che si muovono nel cielo in senso orizzontale. Da qui infatti il nome di Shelf Cloud.

Shelf Cloud, uno spettacolo inquietante

Per la precisione, la massa grigia si forma quando una corrente d’aria fredda proveniente dal cielo incontra una massa d’aria calda proveniente da terra.

Come dicevamo, assistere a un fenomeno del genere può generare non poco panico, ed è per questo che molti internauti si precipitano a fare un video e postarlo sui social. In realtà, però, come abbiamo visto, si tratta di un fenomeno sostanzialmente innocuo, anzi potenzialmente anche utile, visto che ci suggerisce l’arrivo di un forte temporale. Il fenomeno dello shelf cloud viene a volte confuso con quello del wall cloud, o addirittura delle supercelle. Entrambi questi fenomeni preannunciano un tornado, mentre difficilmente le scale cloud porteranno a un uragano, o quantomeno non nel nostro stivale. Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aerospaziale è comunque sempre attento a indagare e informare la popolazione su eventuali nuovi sviluppi di questo tipo.

Insomma, se vivete a Pescara o a Chioggia probabilmente vi sarà già capitato di assistere a questo fenomeno. Se vi capiterà invece in futuro per la prima volta, niente paura. Non ci sono alieni mostruosi in arrivo, né eventi catastrofici naturali in atto. Semplicemente, munitevi di un buon ombrello se avete esigenza di uscire, ma magari sarà meglio rimanere al coperto, visto che è in arrivo un forte temporale con grandine, e quindi starsene a casa è senza dubbio meglio che beccarsi acqua a catinelle in testa.

I punti salienti…