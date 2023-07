Serpente vivo tra le verdure, paura e delirio al supermercato

Probabilmente il costo complessivo della busta di broccoli è stato anche conveniente, visto che all’interno c’era in omaggio anche un serpente vivo. Ma scommettiamo che il cliente non aveva la minima intenzione di portarsi un rettile a casa. Ebbene sì, è successo anche questo in un supermercato in Gran Bretagna. C’è chi ci intravede i segni sempre più evidenti del declino dell’occidente, chi invece rispolvera segnali biblici in stile apocalisse. La realtà dei fatti forse è più semplice: negligenza. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo.

Paura e delirio al supermercato

Un inquietante ritrovamento fatto nella busta dei broccoli. E quanto successo a un 63enne che aveva fatto la spesa al supermercato. Neville Linton, l’uomo in questione, aveva lasciato le verdure nel suo frigo dopo averle acquistate. Dopo qualche giorno le ha aperte e si è accorto che al loro interno c’era un serpente vivo. La paura è stata grande, tanto che il 63enne ha chiesto immediatamente aiuto ai parenti per liberarsi del rettile. Naturalmente, è scattata anche la richiesta di un maxi risarcimento verso il supermercato che gli aveva venduto i broccoli contenenti il pericoloso animale. Con l’aiuto della sorella comunque è riuscito a catturare il serpente, rimetterlo in busta e portarlo a punto vendita.

L’animale è stato identificato come esemplare di serpente scala e portato allo zoo di Dudley. Il fatto è accaduto nel West Midlands, in Inghilterra. Il supermercato ha disposto un risarcimento al cliente, i quale però si è detto non soddisfatto della somma, in quanto l’animale ha recato grave pericolo alla sua famiglia (figlio disabile e suocera anziana). Inoltre, afferma di avere una grande fobia dei serpenti, cosa che poteva quindi provocargli anche un infarto.

“È stato piuttosto spaventoso. Non sono bravo con i serpenti. È una fortuna che non abbia lasciato i broccoli in cucina, altrimenti l’animale avrebbe girato per tutta casa. Inoltre, ho la fobia dei serpenti, quindi c’è anche l’impatto emotivo”.

Serpente vivo al supermercato, come è successo?

Insomma, Linton chiede più soldi per la sventura accorsa. Ecco le sue parole, dopo che i media si sono interessati al singolare caso:

Altro che richiami alimentari, qui si sfiora davvero il grottesco. A questo punto, l’episodio getta inquietanti interrogativi anche in merito alla sicurezza dei supermercati e del cibo venduto. Il caso ha infatti gelato tutti nel sconforto. Benché sia accaduto ben lontano dall’Italia, non è impossibile a questo punto immaginare scenari di questo tipo anche nei nostri supermercati. Che tipo di controlli verranno fatti affinché questi episodi non si ripetano? È l’interrogativo che ora tutti si pongono, in quanto l’episodio del serpente vivo al supermercato è qualcosa che lascia davvero di stucco. Pensavamo ormai di averle sentite tutte, ma invece la realtà ci pone costantemente davanti a fatti che risultano essere davvero inspiegabili. Ad ogni modo, al momento non è possibile capire come sia accaduto un fatto del genere.

I gestori del supermercato si dichiarano esterrefatti quanto noi e non sanno dare una spiegazione all’accaduto. Quel che è certo è che lo spavento del cliente è stato grande, ed effettivamente gli è andata anche di lusso. Oltre all’impatto emotivo, il quale poteva portare effettivamente a gravi conseguenze, c’è anche da aggiungere che i serpenti sono effettivamente pericolosi. Per fortuna si tratta comunque di un rettile privo di veleno, quindi il suo morso non è fatale, per quanto comunque molto doloroso, a causa di denti a forma di uncino. Speriamo oche l’accaduto possa presto avere una spiegazione razionale, e che soprattutto si facciano maggiori controlli per i prodotti che acquistiamo nei negozi.

Riassumendo…