Scoperte app pericolose che rubano i nostri risparmi, come difendersi?

Stavolta l’allarme arriva direttamente dalla Polizia Postale e riguarda i nostri dati online, senza escludere anche quelli bancari. Scoperte app pericolose che rubano i nostri risparmi. Come fare per difendersi?

Scoperte app pericolose, come difendersi?

Forse non sempre ci rendiamo conto di quanto possa essere pericoloso il mondo del web. Benché internet sia un gigantesco universo virtuale, in realtà presenta delle connessioni con la realtà che lo rendono spesso reale quanto il mondo fisico. Pensiamo ai nostri dati personali. Se finiscono nelle mani sbagliate possono arrecare grande danno alla nostra privacy. Se invece vi sta solo a cuore la sicurezza del vostro conto in banca, beh, neanche quello è al sicuro, una volta che i cybercriminali hanno trovato il modo di bucare le vostre difese.

La creazione di un’app è un passaggio fondamentale per ogni hacker che si rispetti. Purtroppo, non sempre il Play Store di Google riesce ad essere un efficace guardiano, e in questo sembra ancora lontano anni luce rispetto alla sicurezza offerta da iOS per gli iPhone, il quale comunque pure deve sudare non poche camice per tenere i criminali alla larga dai propri utenti. Quanto un hacker riesce infatti a inserire una sua app nello store, ecco che tutti gli utenti sono potenzialmente in pericolo, in quanto possono scaricare le app pericolose e perdere il controllo del proprio device.

La pericolosità di internet

Il più delle volte, comunque, Big G si accorge in fretta del problema e rimuove l’app dal suo store. Ma questo non è l’unico sistema usato dagli hacker per inviare virus.

L’invio di mail sospette è un altro grande sistema utilizzato dai criminali per insidiare i nostri dispositivi.

Advanced SMS

aipic – Magic Photo Editor

All Good PDF Scanner

Beat maker pro

Beauty Filter

Blood Pressure Checker

Blood Pressure Diary

Classic Game Messenger

Coco camera v1.1

Come Messages

Equalizer+ HD music player

Equalizer Fx: Bass Booster App

Facelab

FaceMe

Facetory: Face Yoga & Exercise

Guitar Tuner – Ukulele & Bass

Halloween Coloring

Handset – Second Phone Number

Now QRcode Scan

One Sentence Translator – Multifunctional Translator

Painting Photo Editor

Super Hero-Effect

Sweet Pics – Baby Photo Edito

Talent Photo Editor – Blur focus

Tangram App Lock

Poi c’è WhatsApp , oltre che i social, i quali spesso nascondono virus inattesi che ci arrivano nei messaggi in privato, addirittura all’insaputa del contatto mittente. Ad ogni modo, la Polizia Postale ha scoperto delle app pericolose e ha pensato di mettere in guardia i cittadini. Ecco di seguito solo alcune di quelle segnalate:

La lista è davvero lunga e conta ben 200 titoli. Ma come difendersi? Innanzitutto, se le avete già scaricate e installate, dovete immediatamente rimuoverle dal vostro dispositivo. Prevenire però è sempre meglio che curare. Ecco quindi alcune cose da fare prima di scaricare un’app:

affidarsi agli store ufficiali;

scaricare sempre da sviluppatori affidabili;

leggere le recensioni di altri utenti prima di far partire il download;

contattare la Polizia Postale in caso di problemi.

Quest’ultimo passaggio può essere attuato anche qualora ci siano dei dubbi. Invitiamo quindi a contattare le autorità sul sito ufficiale nel caso doveste riscontrare problemi o avete dei sospetti.