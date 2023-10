Eccola qui la trovata che non ti aspetti. Honda lancia lo scooter trasparente, noto con il nome commerciale di SH Vetro. In realtà sarebbe più giusto dire che si tratta di una carrozzeria semi-trasparente, dal colore verde smeraldo che lascia intravedere quelle che sono le componenti interne del veicolo. Scherzosamente, abbiamo detto che quindi la casa nipponica non ha nulla da nascondere. Ma conosciamo meglio questa interessante motocicletta che potrebbe rivoluzionare il mercato.

Arriva Honda SH Vetro

Un altro punto a favore del nostro paese, visto che Honda SH Vetro è opera dell’ingegno e delle capacità tecniche di chi lavora alla fabbrica italiana sita ad Atessa, in provincia di Chieti.

Tale fabbrica infatti più di una volta si è fatto promotore di idee innovative per il brand giapponese. Lo stabilimento infatti sta ormai diventando il fiore all’occhiello della casa. Ad ogni buon conto, come dicevamo la novità più grande è la carrozzeria semi-trasparente. Lo scooter trasparente a marchio Honda vanta infatti un materiale davvero innovativo. Ma per quale motivo si è scelto di adoperare un materiale simile che mette in mostra le componenti interne del veicolo? Senza dubbio si tratta di una trovata estetica, ma non solo, visto che ilin questione è in grado di ridurre del 9,5% le emissioni di CO2 su base annua.

La nuova livrea quindi fa parte di un progetto che vede Honda impegnata a lanciare una nuova linea non solo per mero gusto estetico, ma anche per un ideale di sostenibilità. A tal proposito, ricordiamo l’impegno che anche il nostro paese sta prendendo con un’iniziativa che ha svelato quali sono i comuni green e smart nella nostra nazione. Tornando allo scooter trasparente, il parafango è di colore nero, così come le carene inferiori. Il logo Honda bianco e il logo SH sono presenti sulle fiancate e hanno un colore argenteo.

Scooter trasparente, ecco SH Vetro

Il modello sarà lanciato in più versioni: SH125i, SH150i. Entrambi rispettano le nuove norme sulle emissioni come stabilito dalla normativa Euro 5. Laè particolarmente ampia, e risponde allo stesso principio normativo anche il modello SH Mode 125.

Lo scooter trasparente di casa Honda è già disponibile nel nostro paese. Ecco le colorazioni per il modello SH125 150i, il quale presenta parabrezza paramani e Smart-Top Box: Vetro Green (SH Vetro), Mat Pearl Cool White (Sporty), Mat Coal Black Metallic (Sporty), Pearl Pacific Blue, Mat Pearl Cool White, Pearl Falcon Gray e Pearl Nightstar Black. Ecco invece i colori del modello SH350i: Black, Mat Ruthenium Silver Metallic, Mat Pearl Cool White, Zefiro Blue Metallic, Mat Techno Silver Metallic (Sporty) e Mat Coal Black Metallic (Sporty). I veicoli saranno disponibili presso le concessionarie italiane Honda. La data di uscita è fissata per dicembre 2023. L’azienda giapponese ha fatto grandi cose in Europa da quando ha lanciato questa serie nel 2014.

Si parla di ben 45 mila unità vendute nel vecchio continente. Anche in Italia le cose non sono andate affatto male. Nel nostro Paese sono già più di 33 mila gli SH di tutte le cilindrate venduti dall’inizio del 2023. Si tratta di numeri davvero importanti che fanno del bel paese uno dei mercati più redditizi per la casa nipponica. E con l’avvento della nuova gamma, i vertici dell’azienda possono sperare in un futuro altrettanto roseo, a partire proprio dal 2024 ormai alle porte.

I punti salienti…