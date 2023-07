Sconto chirurgia estetica per i dipendenti della regione Lazio

La Pangea Medical srl starà facendo i salti di gioia. La nota clinica dei vip ha infatti firmato una convenzione con la regione Lazio. Sconto chirurgia estetica per i dipendenti della Regione. Potranno dare libero sfogo alla “revisione” delle personali imperfezioni estetiche attraverso botox, filler e liftino vari. Ma perché questa iniziativa? Se lo stanno chiedendo in tanti e l’opinione pubblica sembra alquanto sorpresa della trovata.

Rifarsi è bello

Non è passato molto tempo da quando anche la politica aveva trattato l’argomento relativo a uno sconto per la chirurgia estetica. In quel caso fu Forza Italia a lanciare la proposta, affermando che l’IVA andava abolita in quanto si trattava di un intervento chirurgico atto a migliorare la salute psico fisica delle persone. La proposta aveva ovviamente aperto le strade a molti interrogativi, scatenando la reazione dei partiti di opposizione, i quali sostenevano che c’era urgenze decisamente più importanti. Ora però la regione Lazio passa direttamente ai fatti e sigla un accordo per offrire una convenzione al noto centro estetico dei vip. Presso la Pangea Medical si sono infatti recati già altre celebrità dello spettacolo italiano. Giusto per fare qualche nome: Ilary Blasi, Chiara Ferragni e Belen Rodriguez.

Ma cosa comporta nello specifico tale accordo? In soldoni, i dipendenti del Consiglio Regionale potranno effettuare interventi di chirurgia estetica con uno sconto del 20%. Ma cosa si può fare in questa clinica? Il menu è stato inviato a tutti i dipendenti proprio dalla presidenza di Francesco Rocca. Esso comprende le protesi al seno e la rinoplastica, il lifting non chirurgico, il botox, le punturine per gonfiare le labbra, ossia i filler. Ma non è tutto, compresi nello sconto del 20% anche altri interventi come quello di rimozione tatuaggi attraverso il laser, la rimozione dei peli superflui e gli interventi per rassodare glutei e cosce eliminando cellulite e smagliature.

Sconto chirurgia estetica nel Lazio

In somma, servizio completo all’insegna della bellezza ritrovata.

La Pangea Medical probabilmente non ha più bisogno di presentazioni. Si tratta di una clinica privata di proprietà di Diletta Siniscalchi e del marito Riccardo Scifo, in cui accanto alla medicina estetica c’è anche la medicina tradizionale. Quest’ultimo è anche amministratore delegato di Real Medical, azienda che importa e distribuisce presidi medico chirurgici e annovera fra i suoi clienti, il policlinico Gemelli e quello di Tor Vergata e l’Umberto I, il Bambino Gesù, e diverse Asl e cliniche di Roma. Insomma, siamo nel cuore di Roma e nel centro del benessere estetico e non solo, visti i succitati presidi medici tradizionali. Ciò che conta, però, in questa sede è che i dipendenti della Regione Lazio avranno un succulento sconto sulla chirurgia estetica, qualora volessero avere un trattamento chirurgico di questo tipo presso la clinica privata.

Al di là delle possibili polemiche, soprattutto da un pubblico che considera più necessarie agevolazioni verso coloro che hanno difficoltà di reddito e soprattutto in merito a questioni più urgenti, l’iniziativa rimane comunque interessante. Si tratta come dicevamo di uno sconto sostanzioso che prevede il 20% di sconto per gli interventi sopra citati. Inoltre, la clinica nella sua mail suggerisce anche l’utilizzo di un macchinario che fa contrarre le natiche producendo in 30 minuti un effetto paragonabile a 20 mila squat.

I punti chiave…