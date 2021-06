Sciopero voli aerei 6 luglio 2021: stop 24 ore in tutta Italia e le altre proteste

Un nuovo sciopero generale del settore aereo è stato indetto per martedì 6 luglio. Si tratta di uno stop di 24 ore di tutto il personale del trasporto aereo. La protesta è stata indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo.

Sciopero voli aerei 6 luglio, i motivi della protesta

Anche luglio sarà un mese molto caldo sul fronte scioperi. Dopo lo stop del 21 giugno scorso, la prossima protesta che andrà a creare molti disagi ai cittadini che devono spostarsi con i mezzi è quella prevista il 6 luglio. Lo sciopero degli aerei è stato organizzato dalle sigle sindacali “a difesa dei lavoratori di Alitalia, Air Italy, Ernest, Blue Panorama, Air Dolomiti, Norwegian, di tutte le compagnie aeree straniere con base e addetti nel nostro paese, come ad esempio Emirates, delle società di gestioni aeroportuali, di handling e catering e di tutti gli stagionali e precari del settore” come si legge nella nota.

Lo scopo della protesta è quello di opporsi ai licenziamenti nel settore, tra i più colpiti dalla pandemia di Covid-19, dopo che non è stata ricevuta alcuna risposta in seguito alla serrata dello scorso 18 giugno.

Si tratterà di uno stop di 24 ore che riguarderà appunto tutto il settore aereo. Previste cancellazione di voli e ritardi, per cui i cittadini che devono volare il giorno 6 luglio sono invitati ad informarsi tramite il sito delle compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto.

Gli altri scioperi del mese di luglio, anche Trenord, Atm e Tpl a Roma e Milano

Gli scioperi del mese di luglio non sono però finiti. Il 5 luglio sono previsti degli stop locali dei treni in Calabria e nelle Marche. Il giorno 11 luglio è stato indetto uno sciopero di Trenord mentre il 12 luglio toccherà ai mezzi pubblici locali a Roma Tpl.

Il 16 luglio è previsto uno sciopero dei mezzi pubblici a Milano, di Atm che riguarderà bus, tram e metro. Infine, il 26 luglio è previsto un altro sciopero degli aerei nazionali di 24 ore.

Vedi anche: Sciopero 21 giugno 2021: si ferma il trasporto pubblico locale, orari e proteste

[email protected]