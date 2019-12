Sciopero Trenord Milano, 15 dicembre: stop treni per 23 ore senza fasce garanzia

Nuovo sciopero Trenord a Milano indetto per il 15 dicembre. Sarà una giornata difficile per chi deve viaggiare domenica a causa di una protesta indetta dai sindacati Orsa che oltretutto non prevede fasce di garanzia. Vediamo quali sono i dettagli dello sciopero e gli orari.

Sciopero Trenord Milano, orari

Stop ai treni di Trenord a Milano dalle ore dalle 3 del 15 dicembre alle 2 del 16 dicembre. Si tratta, in sostanza, di uno sciopero di quasi 24 ore che non prevede fasce di garanzia, quindi tutti i convogli che dovrebbero circolare durante le ore della protesta potrebbero subire cancellazioni o ritardi. Tra le motivazioni le condizioni di lavoro e i turni, le differenze di stipendio, la programmazione e l’organizzazione. La notizia dello sciopero di Trenord è stata data anche dall’azienda che sul sito ufficiale ha diramato la seguente nota: “Dalle 3 del 15 Dicembre alle ore 2 del 16 Dicembre 2019 è previsto uno sciopero, indetto dal sindacato Orsa, che interessa il trasporto ferroviario regionale in Lombardia. Pertanto il Servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza di Trenord e il servizio Aeroportuale, potranno subire variazioni e/o cancellazioni”.

Bus sostitutivi verso l’aeroporto

Lo sciopero dei treni a Milano, quindi, interesserà anche i convogli che viaggiano verso l’aeroporto oltre quelli che collegano il capoluogo lombardo ai comuni limitrofi e altre città. Come anticipato poi non sono previste fasce di garanzia e questo significa che dalle ore 3 di domenica 15 dicembre fino alle ore 2 del 16, tutti i treni saranno a rischio. Considerando la giornata festiva in cui molti viaggiatori si spostano per piacere o tornano in città per lavoro, i disagi potrebbero essere importanti. Come comunica Trenord, comunque saranno garantiti “bus sostitutivi no stop verso gli aeroporti “Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto” e “Malpensa Aeroporto – Stabio” in caso di non effettuazione dei treni mentre dalla stazione di Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.”

Nel link a seguire, invece, è possibile prendere nota dei treni garantiti in caso di sciopero ma solo per quelli a lunga percorrenza Treni in caso di sciopero

