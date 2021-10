Sciopero Trenitalia e Trenord 11 ottobre 2021: stop treni e mezzi pubblici a Milano, orari e fasce garanzia

Lunedì 11 ottobre è previsto un maxi sciopero generale dei trasporti che coinvolgerà treni, aerei, mezzi pubblici locali, traghetti e autostrade. A fermarsi saranno anche i treni Trenord, Trenitalia di Ferrovie dello Stato e i mezzi pubblici locali a Milano, in particolare tram, bus e metro di Atm.

Sciopero Trenord Lombardia e mezzi pubblici Atm

Per quanto riguarda lo sciopero dei treni Trenord, lo stop inizierà dalle ore 21 del 10 ottobre alle ore 21 del giorno 11. In Lombardia sono a rischio i treni regionali, il Passante e anche tutti i convogli di Trenitalia. Trenord ha fatto sapere che:

Il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza e il servizio aeroportuale, potranno subire variazioni e cancellazioni” mentre saranno in vigore le fasce di garanzia dalle ore 6 alle ore 9 e dalle 18 alle 21

La lista dei treni che continueranno a circolare si possono consultare sul sito di Trenord.

Trenord ha fatto anche sapere che nel caso di non effettuazione del servizio aeroportuale e Malpensa Express ci saranno dei bus sostitutivi da Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e autobus a Stabio e Malpensa Aeroporto.

I sindacati di base hanno proclamato anche uno sciopero dei mezzi pubblici locali a Milano, previsto sempre per lunedì 11 ottobre per 24 ore. Nella città lombarda si fermeranno tram, metro e bus di Atm per tutta la giornata. Anche in questo caso sono previsti disagi e cancellazioni ma sono previste fasce di garanzia.

Sciopero treni Ferrovie dello Stato

Infine per quanto riguarda i treni nazionali, lo sciopero di Ferrovie dello Stato è previsto dalle ore 21 del 10 ottobre alle ore 21 dell’11 ottobre. Anche in questo caso è raccomandato informarsi prima di recarsi in stazione, infatti sono a rischio tutti i treni a breve e lunga percorrenza, anche treni regionali e Alta Velocità o Frecce. Trenitalia ha pubblicato la lista dei treni garantiti in caso di sciopero.

Vedi anche: Sciopero mezzi pubblici Napoli 11 ottobre: stop bus, metro e funicolari, orari e fasce garantite