Sciopero treni Veneto 21 marzo 2019: stop Trenitalia, orari e fasce di garanzie

Nuovo sciopero dei treni per il 21 marzo 2019 che riguarderà la regione Veneto e il personale di Trenitalia. Di seguito le informazioni sugli orari della protesta e sulle fasce garantite.

Sciopero treni Veneto, orari e le fasce garantite

Lo sciopero dei treni in Veneto è stato organizzato il giorno 21 marzo dalle ore 21 di giovedì alle ore 21 di venerdì 22 marzo. Ritardi e cancellazioni potrebbero colpire i treni regionali anche nelle regioni limitrofe per cui Emilia Romagna, in primis, ma anche Lombardia e Friuli Venezia Giulia.

Dalle ore 21.01 di giovedì 21 alle ore 21.00 di venerdì 22 marzo 2019 è stato indetto uno sciopero del personale Trenitalia nella regione Veneto. Per quanto riguarda le fasce garantite queste saranno valide dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali. Dunque tutti coloro che dovranno spostarsi in treno tra la serata di giovedì e venerdì, in particolare per con i treni regionali, devono informarsi in maniera preventiva sui possibili ritardi o cancellazione dei convogli. Per avere una panoramica delle fasce garantite si può consultare il seguente link.

Gli altri scioperi dei treni tra marzo e aprile

Il giorno 22 marzo, invece, è previsto uno sciopero del personale delle società Fer Ferrovie dell’Emilia Romagna di Bologna e Ferrara mentre il prossimo 30 marzo è previsto uno sciopero di Rfi della direzione area circolazione di Bologna, che avrà una durata di 24 ore dalle ore 21 del 30 marzo alle ore 21 del 31 marzo. Per i prossimi scioperi ferroviari, invece, bisognerà attendere il mese di aprile. Per adesso è stato indetto uno sciopero il prossimo 14 aprile da Orsa Ferrovie che riguarda il personale mobile ossia capitreno, macchinisti e istruttori di Trenitalia. Si parla di uno sciopero di 23 ore che potrebbe causare disagi per chi viaggia ma maggiori dettagli arriveranno prossimamente.

