Sciopero treni e aerei 6,7 e 24 giugno: stop Trenord, FS e Alitalia

Anche il mese di giugno riserverà alcuni scioperi molto importanti. Treni e aerei si fermeranno in giornate specifiche e per i viaggiatori saranno vere e proprie ore di passione. Vediamo quando si svolgeranno gli scioperi e gli orari indicati per aerei e treni.

Sciopero treni e Trenord, gli orari

Il 6 e 7 giugno sarà la volta di uno sciopero di Trenord a livello regionale. La prima protesta riguarda il personale manutenzioni rotabili di Trenord della durata di 24 ore, mentre il 7 giugno si svolgerà uno sciopero di 8 ore, dalle ore 9 alle ore 17. Tutti i treni circoleranno fino alle ore 9 e dopo le ore 17 mentre durante l’orario della protesta molti dei convogli potrebbero subire ritardi o direttamente cancellazioni. Il consiglio per chi deve spostarsi è quello di controllare il sito di Trenord per ogni aggiornamento su eventuali cancellazioni.

Il giorno 8 giugno, invece, andrà in scena uno sciopero dei treni in Veneto di 24 ore, che riguarda appunto i treni regionali, macchinisti e capitreno. I disagi saranno possibili per tutta la giornata e a livello regionale. Anche in questo caso è consigliabile tenersi aggiornati chiamando anche il call center di Fs.

Sciopero aerei il 24 giugno, info orari

Per quanto riguarda gli scioperi degli aerei è stato per ora confermato quello di Alitalia per il prossimo 24 giugno ma il giorno 8 giorno ci sarà una protesta del personale Enav a Cagliari di 8 ore. Tornando allo sciopero nazionale del 24 giugno, a fermarsi saranno i dipendenti Alitalia a livello nazionale. Si tratta di uno sciopero di 24 ore del personale navigante durante il quale potrebbero esserci cancellazioni di aerei e disagi in tutti gli aeroporti. Sempre il 24 giugno andrà in scena una protesta all’aeroporto di Verona Catullo.

