Sciopero treni, aerei, metro e bus ottobre 2019: un mese da incubo, prima Alitalia poi sciopero generale

Disagi per tutti coloro che dovranno spostarsi nel mese di ottobre 2019: si inizia con un importante sciopero Alitalia per la giornata del 9 ottobre e si prosegue, a fine mese tra il 24 e il 25 ottobre, con uno sciopero generale che potrebbe interessare treni, metro e bus. Infine, segnaliamo altre mobilitazioni in alcune regioni e città italiane. Ecco date e orari.

Sciopero Alitalia 9 ottobre 2019: la protesta durerà 24 ore

Il personale navigante dell’azienda Alitalia entrerà in sciopero nell’intera giornata del 9 ottobre, si tratta della mobilitazione prevista per il 6 settembre e poi rinviata.

Sciopero generale trasporti 24-25 ottobre 2019

I lavoratori incroceranno le braccia in tutta Italia e si attendono disagi molto importanti per tutti coloro che hanno programmato un viaggio di andata o di ritorno con la compagnia nazionale.

Secondo quanto riportato nel calendario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per le giornate del 24 e del 25 ottobre è stato indetto uno sciopero generale da parte delle seguenti sigle sindacali: SGB (Sindacato Generale di Base), CUB (Confederazione Unitaria di Base), USI-CIT (Unione Sindacale Italiana) e COBAS. Lo sciopero aereo durerà per tutte le 24 ore della giornata del 25 ottobre, mentre lo sciopero treni avrà inizio alle ore 21.00 del 24 ottobre e terminerà alla stessa ora del 25 ottobre. Sempre durante la giornata del 25 ottobre, ci sarà uno sciopero dei mezzi pubblici e in generale del trasporto pubblico locale; infine, nella medesima giornata, ci sarà uno sciopero anche nel settore marittimo.

Sciopero treni e trasporto pubblico locale ottobre 2019: regioni e città coinvolte

A chiudere il calendario sciopero mezzi pubblici ottobre 2019 ci sono altre due mobilitazioni che si terranno soltanto in alcune regioni:

Il giorno 7 ottobre incroceranno le braccia i lavoratori della Società Unica di Trasporto Abruzzese (TUA) per l'intero arco delle 24 ore

Il giorno 11 ottobre si segnala un sciopero treni nella regione Calabria, la protesta avrà la durata di otto ore e gli orari sono dalle ore 9.00 alle ore 17.00; ad astenersi dal lavoro sarà il personale trasporto e la Divisione Passeggeri Long Haul (DPLH); chiaramente anche in Calabria vi sarà lo sciopero generale dei trasporti dalle ore 21.00 del 24 ottobre alle ore 21 del 25 ottobre

Il giorno 14 ottobre si prevede lo sciopero di 24 ore della società Gruppo Torinese Trasporti (GTT).

