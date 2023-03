Sciopero trasporto aereo 2 aprile: si ferma anche Ita Airways, orari e lista voli cancellati

“Volare oh, oh. Cantare oh, oh. Nel blu dipinto di blu, Felice di stare lassù” cantava Domenico Modugno. Il prossimo 2 aprile, però, non ci sarà alcuna sicurezza di “stare lassù” a causa dello sciopero del trasporto aereo che interesserà anche la compagnia aerea Ita Airways.

Ci saranno per la giornata di domenica notevoli disagi per chi deve viaggiare in aereo a causa della mobilitazione dei controllori del traffico aereo. Potrebbero esserci, infatti, voli cancellati e notevoli ritardi su base nazionale.

Fortunatamente lo stop sarà solo per 4 ore, dalle 13 alle 17, e l’Enav fa sapere che saranno garantite le prestazioni indispensabili secondo la normativa vigente.

Dopo i disservizi riscontrati nelle ultime settimane in Germania e in Francia, adesso toccherà quindi anche all’Italia. Ecco maggiori dettagli in merito e la lista dei voli cancellati.

Le comunicazioni di Enav

L’Enav, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ha diramato un avviso nel quale informa che domenica dalle 13 alle 17 ci sarà lo sciopero del trasporto aereo.

Esso è stato indetto dalle Organizzazioni Sindacali Ugl-Ta, Unica, Filt-Cgil, Uiltrasporti e Fit-Cisl. Inoltre ha spiegato che nella medesima giornata sono previste anche delle azioni di mobilitazione (nel medesimo orario) a livello locale. Esattamente nell’aeroporto di Bologna, di Napoli e di Roma Urbe.

Ha inoltre pubblicato la lista dei voli garantiti nella giornata di domenica a questo link fornendo anche ulteriori informazioni. Dovrà essere assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali che sono in corso al momento dell’inizio dello sciopero. Inoltre, la partenza di quelli schedulati in orari antecedenti all’inizio dello sciopero e quelli con ritardo per cause non imputabili alla compagnia aerea.

Altresì, dovrà essere garantito l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali che dovrebbero arrivare non oltre trenta minuti prima dall’inizio dello sciopero. Per maggiori dettagli consultare la pagina dell’Enav indicata.

Ita Airways

Anche Ita Airways ha diramato un avviso per lo sciopero del trasporto aereo del 2 aprile. Ha comunicato che alcuni voli, sia nazionali che internazionali, saranno cancellati. La lista, che è molto lunga, la si troverà a questo link che è quello del sito ufficiale della compagnia aerea italiana.

Il vettore aereo ha inoltre comunicato di aver attivato un piano straordinario di riprotezione dei passeggeri che saranno ricollocati, laddove possibile, sui primi voli disponibili. Grazie a esso, si stima che il 35% dei viaggiatori coinvolti riuscirà a viaggiare.

In ogni caso è consigliabile, per chi ha acquistato un biglietto per volare domenica 2 aprile, di controllare, prima di recarsi in aeroporto, lo stato del proprio volo sul sito della compagnia aerea di riferimento o chiamando il numero di assistenza clienti.

Nel caso di Ita Airways, in caso di cancellazione o modifica di orario del proprio volo, sarà possibile modificare la prenotazione senza penali o chiedere il rimborso. Quest’ultima operazione, però, si potrà eseguire solo se il proprio volo è stato cancellato o ha subito un ritardo superiore alle 5 ore ma fino al 5 aprile di quest’anno.

