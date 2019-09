Sciopero trasporti Roma 20 settembre, stop bus Cotral, disagi nel Lazio

Disagi in tutto il Lazio nella giornata di venerdì 20 settembre. Da diversi giorni è stato annunciato lo sciopero degli autobus Cotral, ma solo negli ultimi giorni si sta riuscendo a capire meglio la reale portata dello stop che coinvolge Roma, ma anche altre città della regione.

Sciopero bus a Roma e non solo

Lo stop è stato indetto dalle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal.

Lo scioperò sarà di ben 24 ore, ma saranno comunque rispettate le fasce orarie garantite. Sul comunicato dei sindacato che sostengono la protesta dei dipendenti Cotral si leggono le seguenti motivazioni: “Mancato rispetto dell’art. 36 Ccnl in tema di verifica dei titoli di viaggio. In particolare la contestazione dell’Ordine di Servizio n. 30 del 07.06.2019 che prevede l’estensione della verifica dei titoli di viaggio su tutte le corse Cotral. Mancato rispetto degli accordi sottoscritti attraverso interpretazioni illegittime che hanno generato criticità irrisolte, nonostante sollecitazioni sindacali a tutti i livelli. Mancato rispetto di quanto concordato nell’ambito della commissione Percorrenze. Nell’esposizione del nuovo Piano industriale la comparazione con le altre Aziende prese in considerazione, non si tiene conto delle diverse politiche tariffarie adottate. Percentuali di adesione al precedente sciopero del 24 luglio 2019 Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna, Faisa Cisal: del 25,9 per cento”.

Per avere informazioni sugli orari dello stop e le fasce minime di garanzia del trasporto vi suggeriamo di andare a leggere le info sul sito Cotralspa.it, ad ogni modo ecco gli orari generali dello stop. Autobus fermi dalle 8:30 alle 17, e dalle 20 fino a fine servizio. Saranno, comunque, garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle ore 8.30 e alla ripresa del servizio, dalle ore 17 e fino alle ore 20.

