Sciopero della scuola 18 e 27 settembre 2019: info protesta e calendario inizio anno scolastico

Manca poco all’inizio del nuovo anno scolastico per gli studenti delle scuole primarie e secondarie. La data di inizio della scuola varia in base alle regioni, ma tra il 9 e il 18 settembre torneranno sui banchi tutti gli studenti italiani. Non si farà in tempo a tornare a scuola però che sono state già indette due giornate di sciopero.

Quando ci sarà lo sciopero della scuola

Da quello che si apprende a settembre sono state indette due giornate di sciopero.

La prima è fissata per il 18 settembre, che è anche il primo giorno di scuola per gli studenti pugliesi, mentre la seconda giornata è fissata al 27 settembre quando è stato indetto dall’Associazione sindacale SISA uno stop nazionale che riguarda docenti, dirigenti, personale ATA, dipendenti di ruolo o precari, insomma tutto il personale della scuola. Sempre il 27 settembre è stata organizzata un manifestazione da parte degli attivisti Fridays For Future.

Per quanto riguarda lo sciopero del 18 settembre questo è stato indetto da da Unicobas Scuola&Università e riguarda il personale Ata (amministrativi, tecnici e ausiliari) e Itp (Insegnati tecnico-pratici), di ruolo e non. Attendiamo maggiori notizie in merito.

Date inizio scuola nelle regioni italiane

Per quanto riguarda il calendario di inizio anno scolastico, si parte il 5 settembre nella provincia Autonoma di Bolzano, mentre il 9 settembre tornano sui banchi gli studenti del Piemonte. Il giorno 11 settembre sarà il primo giorno di scuola per gli studenti del Veneto, Campania, Umbria e Basilicata mentre il 12 settembre sarà la volta di Friuli Venezia Giulia, Trentino, Valle d’Aosta, Lombardia e Sicilia. Il 16 settembre tornano a scuola gli studenti di Marche, Toscana, Liguria, Calabria, Lazio, Molise, Sardegna ed Emilia Romagna mentre il 18 luglio quelli della Puglia.

Per quanto riguarda le vacanze di Natale la maggior parte andranno dal 23 dicembre a lunedì 6 gennaio 2020 compreso, in Toscana, Marche e Abruzzo le vacanze inizieranno il 24 dicembre mentre nella provincia autonoma di Bolzano da lunedì 21 dicembre a lunedì 6 gennaio 2020.

