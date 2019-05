Sciopero aerei 24 giugno 2019: nuova protesta Alitalia, le info

Dopo il grande sciopero degli aerei del 21 maggio, che ha paralizzato molti aeroporti italiani e compagnie, una nuova protesta andrà in scena a giugno e interesserà nuovamente Alitalia e non solo. Vediamo il calendario previsto e la data della nuova serrata del trasporto aereo.

Sciopero aerei 24 giugno

Un nuovo sciopero degli aerei è previsto per il giorno 8 giugno ma interesserà solo l’aeroporto di Cagliari. Si tratterà di una protesta di 8 ore, di scena dalle ore 10 alle ore 18, che riguarderà il personale Enav di Cagliari. Il 24 giugno, invece, è previsto un nuovo sciopero organizzato dalle sigle sindacali FAST-CONFSAL, ANPAC e ANPAV a livello nazionale. A scioperare sarà il personale navigante del gruppo Alitalia per ben 24 ore e il personale dipendente delle aziende, vettori del settore aereo. Come detto lo sciopero sarà di 24 ore da mezzanotte del 24 giugno a mezzanotte del 25 giugno. Come sempre, quando parliamo di scioperi degli aerei, oltre ad attendere le conferme necessarie, visto che la protesta potrebbe essere rimandata, ricordiamo che durante la giornata di protesta i voli Alitalia interessati potrebbero subire ritardi e cancellazioni.

Gli altri scioperi

Nel frattempo, il mese di maggio si chiuderà con nuove proteste anche nel settore dei trasporti pubblici locali e treni. Nello specifico il 31 maggio è in programma uno sciopero dei mezzi pubblici a Torino della compagnia GTT nonché della società Atv di Verona e Amtab di Bari. il giorno 1 giugno, invece, andrà in scena la protesta della società Seta di Reggio Emilia mentre il 6 giugno toccherà allo sciopero dei trasporti a Napoli con la protesta della società Eav. Il 10 giugno sono invece previste delle proteste del trasporto pubblico locale in Lombardia con modalità e orari a livello territoriale a cui segue, lo stesso giorno, lo sciopero di Autoguidovie in Lombardia.

Per quanto riguarda i treni, il 3 giugno è stato indetto uno sciopero regionale della società Trenitalia manutenzione rotabili a Genova mentre il 6 giugno si svolgerà uno sciopero di 24 ore di Trenord a livello regionale.

Leggi anche: Sciopero aerei 21 maggio: le info sulla protesta, Alitalia sciopera il 24 giugno