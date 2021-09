Scioperi treni, aerei e mezzi pubblici ottobre 2021: maxi sciopero generale il giorno 11, date e orari

Il mese di ottobre sarà particolarmente caldo sul fronte trasporti a causa di molti scioperi dei mezzi pubblici, treni, aerei che daranno filo da torcere a chi deve spostarsi. La prima vera grande protesta è prevista per il giorno 11 ottobre ma a fermarsi saranno anche gli aerei i treni Trenord a fine mese. Vediamoli.

Sciopero treni, aerei, traghetti, autostrade e mezzi pubblici 11 ottobre

Il primo sciopero importante di ottobre è stato indetto per il giorno 11 da vari sindacati, tra cui ADL COBAS, CIB UNICOBAS, CLAP, CONFEDERAZIONE COBAS, COBAS SCUOLA SARDEGNA, CUB, FUORI MERCATO, SGB, SI COBAS, SIAL COBAS, SLAI COBAS S.C., USB, USI CIT. Si tratta di uno stop di 24 ore che interesserà i treni, gli aerei, le navi e traghetti e anche il trasporto pubblico locale e le autostrade.

Lo sciopero degli aerei dell’11 ottobre sarà di 24 ore, inizierà a mezzanotte e terminerà alle 23.59.

Per quanto riguarda lo sciopero dei treni, questo inizierà alle 21 del 10 ottobre e finirà alle 21 del giorno 11 ottobre. A fermarsi saranno anche i mezzi pubblici locali secondo modalità territoriali. Le autostrade, invece, sciopereranno dalle ore 22 del 10 ottobre alle ore 22 dell’11 ottobre, mentre per navi e traghetti sarà di 24 ore durante la giornata dell’11.

Lo stesso giorno si fermeranno tutti i lavoratori pubblici e privati con contratti precari e atipici.

La SGB ha indetto anche un ulteriore sciopero di 4 ore per il settore dei trasporti locali, mentre per 24 ore si fermeranno anche bus e mezzi pubblici in alcune città come Torino, Napoli, Bologna.

Sciopero treni Trenord il 24 ottobre

Secondo il calendario degli scioperi a ottobre, il giorno 22 è previsto anche uno stop di 24 ore dei taxi mentre il 24 ottobre toccherà allo stop dei treni Trenord in Lombardia, che inizierà alle ore 3 del 23 ottobre e fino alle 2 del 24 ottobre.

Infine il 29 ottobre è stato indetto uno sciopero di 12 ore degli aerei e della società Enav che si svolgerà dalle ore 8 alle ore 20.

