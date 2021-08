Scioperi programmati inizio settembre 2021: tutte le date in calendario

Sul sito web ufficiale del Ministero dei Trasporti è presente il calendario con le date degli scioperi programmati di inizio settembre 2021. Essi riguarderanno il settore aereo ed il trasporto pubblico locale ovvero bus, metropolitane e treni. Ecco maggiori dettagli in merito.

Sciopero trasporti Trenord: inizi settembre

Il calendario scioperi programmati di inizio settembre 2021 informa che il 5 settembre è stato proclamato uno sciopero di 23 ore del personale di Trenord della regione Lombardia. I treni saranno a rischio dalle ore 3 del 5 settembre alle ore 2 del 6 settembre. Il servizio regionale, suburbano e aeroportuale nonché la lunga percorrenza potrebbero quindi subire variazioni, ritardi o cancellazioni.

Trasporto aereo, lo sciopero del 7 settembre

Sul sito del Ministero dei Trasporti viene comunicato che il 7 settembre ci sarà lo sciopero del personale aereo Enav ACC di Roma, Pescara e Milano di 4 ore dalle 13 alle 17. Sciopererà inoltre il personale Enav Apt di Napoli, di Torino Caselle e Genova. Nel dettaglio dalle ore 13 alle 17 per il personale turnista e nelle ultime 4 ore di servizio per il personale normalista.

Calendario scioperi programmati inizio settembre

Si proseguirà poi con i diversi scioperi programmati del 17 settembre in diverse città italiane. In tale data per 3 ore, esattamente dalle 9 alle 12 incroceranno le braccia i dipendenti della SGM di Lecce mentre per 24 ore ci sarà lo stop di Orsa Ferrovie. Esattamente dalle ore 0 alle 24 non saranno garantiti i servizi del personale della società ferrotramviaria, ferrovie del nord barese. Sempre il 17 sciopererà per 24 ore anche il personale di Cialone Tour dei comuni di Fiuggi e Frosinone ed il personale del trasporto pubblico locale della Basilicata ma per 4 ore (variabili).

Per 24 ore il 17 settembre incroceranno le braccia anche i dipendenti della società Actv e Avm di Venezia mentre per 4 ore (16-20) quelli della società GTT di Torino. E ancora per 24 ore nella medesima giornata ci sarà lo stop del personale Sasa di Bolzano, per 4 ore (8.30-12.30) quello delle Autolinee Nolè in provincia di Matera e per 24 ore la Sita Nord regione Umbria. Infine il 17 settembre sciopererà anche il personale Atac di Roma per 4 ore dalle 8.30 alle 12.30.

Per maggiori dettagli, consultare il sito web ufficiale del Ministero dei Trasporti