Sul sito ufficiale del Ministero dei Trasporti è possibile consultare il calendario con date degli scioperi programmati di aprile 2021. Essi riguarderanno i treni, i bus, le metropolitane, le funicolari ma anche il trasporto aereo. Si partirà da quello del 18 aprile del personale Trenitalia del Trentino Alto Adige che durerà 23 ore. Ecco le principali info in merito.

Sciopero trasporti: giorni hot per la circolazione locale e nazionale

Dal calendario scioperi programmati aprile 2021 si evince che si partirà lunedì 18 con quello del personale di Trenitalia in Trentino Alto Adige. Lo stop è previsto dalle ore 3 di notte di domenica fino alle ore 2 di notte di lunedì 19 aprile. Interesserà le province autonome di Trento e di Bolzano per cui potrebbero verificarsi delle cancellazioni/variazioni dei treni regionali. Non interesserà invece i treni a lunga percorrenza. Le informazioni dettagliate si potranno trovare anche sull’app Trenitalia, nella sezione del sito web Trenitalia “Infomobilità” o chiamando il numero verde gratuito 800.89.20.21. Ecco allora l’elenco degli scioperi programmai per categorie di trasporto:

Sciopero trasporto locale, il calendario

Il 23 aprile sarà invece una giornata nera in tutta Italia. Ci sarà infatti lo sciopero delle funicolari di Napoli dalle ore 11 alle ore 15 e quello della metropolitana Anm. Ci sarà inoltre lo sciopero del personale della società ATC di Capri dalle ore 11 alle ore 15. In più quello del personale CLP di Napoli e Caserta dalle ore 9-13.

Anche la TPL a Roma sciopererà per 4 ore dopo le ore 17 del 23 aprile. Anche i mezzi pubblici Atac saranno a rischio dalle ore 20 alle 24 per una protesta nazionale indetta dal sindacato Orsa. Questo significa che a rischio ci saranno bus, tram e metropolitane. Inoltre le ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle.

Stop trasporto locale e regionale aprile 2021: scioperi programmati

Problemi in vista anche ail 23 aprile. Ci sarà lo stop del personale della società La Linea di 4 ore. Esattamente dalle. Sciopererà nella stessa giornata anche il personale della societàReparto sosta e servizi complementari a mobilità diLo stop sarà dallenella stessa giornata su indicata ci sarà lo sciopero del personaleproclamato dalla Uiltrasporti. Gli orari, però, saranno dalle ore

Nella giornata del 23 aprile sciopererà il personale della società Mercitalia Rail della Regione Umbria dalle 9 del mattino alle 16.59. Inoltre lo stop del personale Mercitalia Rail Regione Marche dalle 9 alle 16.59.

A Torino il 23 aprile sciopererà la GTT deposito di Venaria per 4 ore: dalle 18 alle ore 22. Per 3 ore, invece, incroceranno le braccia nella stessa giornata prima indicata coloro che lavorano con Actv, VelaE Avm di Venezia: ore 12-15.

Dalle 9.30 alle ore 13.30 ci sarà lo stop del personale della società Csc di Latina mentre dalle ore 9.01 alle 16.59 quello ferroviario regionale di Piemonte e Valle d’Aosta.

Il prossimo 23 aprile agitazione anche per chi lavora con la Seta bacini di Modena, Piacenza e Reggio Emilia in varie modalità. Infine quello del personale Sasa di Bolzano dalle ore 17 alle ore 21.

Sciopero aereo aprile 2021

Il 23 aprile ci sarà lo sciopero del personale della società di trasporto aereo Enav di Milano. Gli orari saranno dalle 13 alle 17. Ci sarà nella medesima giornata anche quello degli al magazzino merci presso l’aeroporto di Malpensa dalle ore 13 alle ore 17.

Nella medesima giornata dalle ore 13 alle 17 ci sarà quello del personale del trasporto aereo e attività portuale proclamato dall’Usb e dal Cub.

Per informazioni più dettagliate, consultare la pagina web ufficiale del Ministero dei Trasporti.

