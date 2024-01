Altro che cimelio di guerra, i prodotti che riguardano Friends sono da considerarsi a tutti gli effetti dei potenziali beni rifugio, tanto che c’è chi consiglia di investire in oggetti da collezione, a patto che siano molto rari, ovviamente. Stavolta però la rarità diventa unicità, visto che siamo parlando di sceneggiature originali.

Un caso più unico che raro

Trovare di script originali di un prodotto famoso deve essere un po’ come vincere al totocalcio, per un usare un termine in voga negli anni passati, o se preferite vincere un terno al lotto (che però è altrettanto obsoleto).

“Faceva parte del mio lavoro assicurarmi che tutto fosse in ordine e che non venisse lasciata spazzatura in giro. Non ero sicura di cosa farne, quindi li ho messi nel cassetto del mio ufficio. Ricordo di essermi chiesta a quale membro del cast sarebbero potuti appartenere”.

Sta di fatto che si tratta di una cosa davvero insolita. Le sceneggiature di Friends ritrovate in un cestino dei rifiuti risalgono al 1998. Gli episodi in questione sono quelli relativi al matrimonio di Ross, The One With Ross’s Wedding Part I and II. Lo stesso ritrovamento in realtà risale a circa 25 anni e ce lo racconta la diretta protagonista,, impiegata negli Studi televisivi dove si svolgevano le riprese della famosissima sit-come, e oggi pensionata. La Ross spiega che trovò le sceneggiature nel cestino dei rifiuti e le portò a casa:

I fogli sono rimasti nel cassetto per anni e anni, e solo di recente, quando ha deciso di dargli una nuova occhiata, ha notato un biglietto appartenente a un membro del pubblico in studio, scoperta che le ha fatto decidere di far valutare gli script da un esperto:

“Sarà emozionante vedere cosa faranno all’asta. Non sono una grande fan di “Friends” , ma ho guardato solo di recente gli episodi di cui avevo le sceneggiature. L’umorismo americano è diverso dal nostro. Queste sceneggiature meritano di essere proprietà di un grande fan di “Friends”.

Friends, la sit-com più popolare di sempre

Questa volta non si parla di collezionismo come nel caso di chi è appassionati dei migliori orologi, ma si veri e propri fans di fenomeni di cultura popolare.

E in questo caso il valore di prodotti di questo tipo può arrivare davvero a cifre astronomiche. Di recente si è tornato a parlare di Friends per la morte di, ma a parte i più piccoli, è davvero difficile trovare qualcuno che non abbia mai sentito parlare di Friends. Stiamo infatti parlando di una delle serie tv (per la precisione una sit-come) più famose di sempre. Il successo del prodotto arrivò a numeri inenarrabili, tanto che a un certo punto gli attori protagonisti guadagnavano milioni di dollari a ogni puntata grazie a ingaggi stratosferici.

La serie andò in onda dal 1994 al 2004 trasformandosi immediatamente in un cult. Ma com’è andata l’asta? Decisamente meglio di quanto si credesse. La valutazione infatti era stata tra i 700 e 900 euro, e invece gli offerenti sono letteralmente impazziti. Ecco le parole della responsabile delle operazioni di Hanson Ross, Amanda Butler:

“Non riesco proprio a credere al risultato e all’impatto che questa scoperta ha avuto. Gli offerenti sono impazziti per questi script. L’interesse globale è stato fenomenale. Siamo rimasti tutti sbalorditi, compresa l’offertente. È venuta nella sala d’asta per vedere lo svolgersi del dramma ed è rimasta scioccata!”.

In pratica i due script sono arrivati a 28.864 sterline, ossia carica 33 mila euro. Si tratta di una cifra strabiliante, come l’ha definita la stessa Ross. L’asta ha avuto luogo in Inghilterra, paese d’origine della stessa Ross, il 12 dicembre. Possiamo dire che questo vecchio ritrovamento le ha permesso di festeggiare un Natale davvero fortunato.

