Scarpe di Messi, costano più di 1000 euro, ma sono introvabili

Eccola qui un’altra diavoleria per far soldi. Spunta un nuovo trend, stiamo parlando delle scarpe di Messi. Tutte le vogliono, a a quanto pare nessuno può comprarle, non solo perché il prezzo è proibitivo, ma anche perché non sono disponibili. In realtà, infatti, il web si è scatenato su un prodotto che non è più in vendita, creando praticamente da zero una ricerca che rischia di non poter essere soddisfatta.

Galeotta fu la foto social

È il giocatore più forte del mondo, ma ora sta per diventare nuovamente anche il più ricco. La sfida a distanza con Cristiano Ronaldo infatti prosegue senza sosta, visto che il campione argentino è andato a firmare un nuovo contratto che lo legherà a un’altra squadra, la statunitense Inter Miami, la quale sborserà tra i 50 e i 60 milioni all’anno per godere delle sue prestazioni calcistiche. Ma cosa c’entrano le scarpe in tutto questo? Ebbene, il Goat del calcio è apparso di recente in compagnia di sua moglie sui social. Fin qui niente di strano, se non fosse che le scarpe da lui indossate hanno fatto fare l’acquolina in bocca ai suoi fans, e ora tutti le vogliono.

C’è un piccolo problema, sono introvabili.

Galeotta fu proprio la foto di Antonella Roccuzzo, la bella moglie del calciatore argentino, campione del mondo anche con l’albiceleste agli ultimi mondiali in Quatar. Era l’ultimo grande trofeo che gli mancava, quello che lo ha messo finalmente sullo stesso livello del suo idolo Diego Armando Maradona. Mentre gli appassionati di calcio continuano a discutere su quale dei due sia effettivamente stato il più grande di tutti i tempi, gli altri tifosi, quelli decisamente più gossippari, sono rimasti estasiati dalle sue scarpe. Si tratta delle sneakers Louis Vuitton, modello 1ABD3G.

Scarpe di Messi, quanto costano?

A quanto pare un vero e proprio prodotto per pochi fortunati.

È davvero difficile rispondere a questa domanda, visto che le scarpe in questione sono introvabili. Da quando la foto della pulce è stata condivisa sul suo profilo social, tutti sono rimasti incantati ad queste calzature. Sono bianche, ma presentano alcuni dettagli colorati, uno rosso sulla punta, l’altro giallo ai lati del piede. Le scarpe in questione hanno un prezzo di listino davvero riservato a pochi. Costano infatti ben 1100 euro. Il realtà però il modello è completamente scomparso dal sito ufficiale, e non è nemmeno possibile ordinarlo, né nei negozi fisici, né online. Andando infatti sul sito ufficiale dell’azienda si legge l’odiosa dicitura “prodotto non disponibile”.

Come fare dunque per portarsi a casa l’ambio modello di calzature indossato da Lionel? A quanto pare, le scarpe di Messi sono destinate a rimanere per molti un vero e proprio sogno irrealizzabile, ammesso che abbiano oltre 1000 euro da spendere per un paio di scarpe. Per i più facoltosi non rimane che la strada del privato. Su eBay, dove solitamente si possono fare acquisti di prodotti usati senza correre rischi, non vi è traccia del modello in questione. Secondo alcune voci, alcuni collezionisti hanno già deciso di mettere all’asta il prodotto, al fine di venire in contro ai desideri degli appassionati. Naturalmente, il costo a questo punto lieviterà vertiginosamente, e scommettiamo che quei pochi che riusciranno a trovarle dai privati, dovranno sborsare diverse migliaia di euro.

