Scambio casa vacanze, la moda dell’home for home pende piede

Siamo in piena estate, e tanti italiani sono ormai prossimi alle partenze estive. Ma come fare per risparmiare e al tempo stesso alloggiare in una bella casa confortevole e accogliente. La moda dello scambio casa vacanze, meglio nota come home for home, sta ormai prendendo piede anche da noi e si sta rivelando particolarmente vantaggiosa. Ma di cosa si tratta? Se davvero non sapete di cosa stiamo parlando, allora scopriamolo insieme.

Home for home è il nuovo trend vacanziero

Con l’inflazione che sta assumendo livelli sempre più preoccupanti, e che probabilmente ce la porteremo dietro per un bel po’ di anni, non rimane che fare di necessità virtù e arrangiarsi con quel che si ha. Cosa ne direste di dare la vostra casa in cambio di un’altra? Detta così suona un po’ male, ma ci riferiamo semplicemente al periodo delle vacanze. In poche parole, il concetto di home for home si riferisce appunto allo scambio casa per le vacanze, ossia voi lascerete il vostro appartamento a un’altra persona e lui farà altrettanto, permettendovi quindi di passare le vacanze nella sua casa. Parliamo naturalmente di persone che vivono in posto diversi e che quindi hanno il desiderio di conoscere nuovi luoghi. Vivete a Napoli e volete passare qualche giorno in Puglia? Allora uno scambio con un pugliese sarà perfetto per voi, qualora anche lui volesse visitare la vostra città.

In pratica, è una vera e propria forma di baratto, dare la propria casa in cambio di un’altra, ovviamente per un breve periodo. Ma quali sono i vantaggi di questa formula? Semplice, è tutto gratis. Naturalmente, voi non chiederete al vostro ospite di pagare per l’alloggio in casa vostra, e lui farà altrettanto. Quindi, l’operazione in questione non ha alcun costo e voi potrete godervi la vostra vacanza senza spendere un soldo per l’alloggio. L’altra buona notizia è che si tratta di una sorta di baratto disponibile per tutti. Non occorre infatti essere proprietari di un immobile per fare questo scambio, in quanto siete liberi anche da affittuari di ospitare chiunque vogliate. Naturalmente, bisognerà un minimo essere consapevoli della persona che si ospita. Ad esempio, se ha un animale domestico sarebbe meglio informare il proprietario, soprattutto se nel vostro contratto c’è scritto che non sono ammessi animali in condominio.

Scambio casa vacanze, come si fa?

Al di là di questi piccoli dettagli, si tratta di una soluzione facile e conveniente.

Veniamo però ora alla praticità della cosa. Come si fa uno scambio casa per le vacanze? In realtà, si tratta di un accordo privato tra due persone, quindi nulla vi vieta di contattare chiunque vogliate per proporre questo scambio. Indubbiamente, può non essere facile trovare un partner di questo tipo a caso, soprattutto se volete davvero sperimentare una vacanza in una città lontana e con la quale non avete alcun contatto. Per fortuna online esistono piattaforme che permettono a questi vacanzieri di mettersi in contatto tra loro e accordarsi. Le piattaforme di questo tipo sono diverse:

Homelink;

Scambiocasa;

Stay4free;

GuesttoGuest;

HomeforHome;

Home for Exchange.

Dopo aver accettato le condizioni di privacy, sarà possibile mettersi in contatto con gli altri utenti e intavolare l’accordo per lo scambio casa vacanze. Naturalmente, vi sarà possibile fare due chiacchiere con il vostro ospite in chat al fine di conoscervi e instaurare un rapporto di reciproca fiducia.

Riassumendo…