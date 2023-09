Saponi Felce Azzurra richiamati dal mercato, ecco i lotti e perché

Altra tegola per i consumatori, stavolta arriva il maxi richiamo per i saponi Felce Azzurra. Il noto produttore ha dovuto infatti ritirare dagli scaffali diversi lotti dei suoi prodotti che vanno dai saponi alle ricariche, per non parlare poi di diversi tipi di bagnoschiuma. Insomma, un vero e proprio microcosmo di prodotti che è stato ritirato dal mercato. Ma qual è il motivo, e soprattutto quali sono i lotti incriminati? Scopriamolo insieme.

Maxi richiamo per la nota marca

A comunicare il maxi richiamo ci ha pensato la stessa azienda Paglieri, proprietaria del marchio relativo ai prodotti in questione. Nella nota nella quale si comunica tale decisione, si precisa che il ritiro volontario è stato disposto per la “non conformità microbiologica” emersa durante i controlli di routine. Sempre nella medesima nota, l’azienda precisa che si tratta di una ritiro “volontario e precauzionale deciso a seguito di una non conformità microbiologica emersa durante i controlli di routine. Si raccomanda di non utilizzare il prodotto e di riportarlo al punto vendita dove è stato acquistato”. Sono sempre più i prodotti che spesso finiscono nell’occhio del ciclone per ingredienti non riportati in etichetta, cosa che può provare non pochi problemi a chi ha delle precise allergie.

Ci sono poi casi in cui il prodotto viene ritirato in quanto no rispetta le regole emendate dagli organi di competenza. Non mancano poi casi in cui tali ingredienti superano il limite di conformità stabilito, oppure ancora casi in cui si tratta semplicemente di errori durante le produzione, con prodotti che finiscono per contenere qualcosa di completamente estraneo alla sua essenza. Sempre nella nota, comunque, si afferma:

“Precisiamo che l’invito alla restituzione si riferisce esclusivamente ai lotti elencati in questo avviso, indicati con un timbro sulla confezione, e che i prodotti richiamati non si trovano attualmente in commercio. Ci scusiamo per l’eventuale disagio provocato. Rimaniamo a disposizione dei nostri consumatori al seguente numero verde dedicato: 800 479 800 attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18″.

Saponi Felce Azzurra, tutti i prodotti richiamati

Il problema dei prodotti ritirati dal mercato non è certo cosa nuova e puntualmente ci sono tanti richiami alimentari che interessano purtroppo le tavole degli italiani.

Sapone Liquido Doypack 500ml: 065V, 172V – 8001280062124,

Sapone Liquido Erogatore Antibatterico 300ml: 116V, 118V, 171V, 172V, 174V, 177V, 186V, 192V – 8001280024269,

Bagnodoccia Sali Marini 650ml: 143V, 152V, 161V, 163V, 186V – 8001280068119,

Bagno Relax 650ml: 146V, 147V, 149V – 8001280068041,

Bagno Ambra e Argan 650ml: 151V, 164V – 8001280068034,

Bagno Fresco 650ml: 152V, 159V, 160V, 174V, 228V – 8001280068010,

Bagno Ibisco e Pepe Rosa 650ml: 156V, 188V – 8001280068072,

Bagno Fiori di Sakura 650ml: 157V – 8001280068072,

Bagno Relax 650ml: 159V, 184V – 8001280068041,

Bagnodoccia Orchidea Nera 650ml: 160V – 8001280068089,

Bagnodoccia Ebano e Vaniglia 650ml: 166V – 8001280068102,

Doccia Oro e Spezie 400ml: 172V – 8001280301063.

Ma ecco la lista completa con tutti i prodotti dei saponi Felce Azzurri ritirati e i rispettivi lotti di produzione:

Nel momento in cui stiamo riportando la notizia il richiamo non è stato ancora ufficializzato sul sito ufficiale del Ministero della Salute, dove tra l’altro puntualmente è possibile prendere visione dei tanti richiami alimentari. Consigliamo infatti di controllarlo periodicamente per scoprire quali prodotti sono stati riturati dal mercato. È probabile però che in questo caso basti la nota ufficiale rilasciata volontariamente dal proprietario Paglieri che detiene il marchi in questione.

