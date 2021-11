Saponette per mani e corpo, le migliori marche del 2021 secondo l’ultimo test tedesco

La rivista tedesca Oko-Test ha analizzato 40 campioni di sapone solido per mani e/o corpo, al fine di valutare l’eventuale presenza di ingredienti rischiosi per la salute dell’uomo, come ad esempio i composti organoalogenati. Dei 40 prodotti esaminati, 16 hanno ottenuto la valutazione massima corrispondente a “ottimo”. Ce ne sono altri invece che non sono riusciti a superare il test, per via della presenza di alcune sostanze controverse come il Lilial, che secondo i più recenti studi scientifici può causare problemi di fertilità.

Divieto di utilizzare il Lilial

E a proposito di Lilial, ricordiamo che a partire da marzo 2022 in tutta l’Unione europea scatterà il divieto di utilizzare questa sostanza dopo essere stata classificata come CMR di categoria B1 (agente cancerogeno e/o tossico e/o mutageno per la riproduzione). Per non farsi trovare impreparati, diversi produttori già da tempo stanno lavorando per trovare valide alternative al Lilial.

Durante il test condotto dai laboratori della rivista tedesca Oko-Test è stato rinvenuto anche un prodotto contenente dietil ftalato (meglio noto con l’acronimo DEP): secondo le più recenti evidenze scientifiche, come sottolinea anche il portale Greenme nell’approfondimento a cura di Francesca Biagioli, il DEP interferisce con il meccanismo protettivo della pelle.

Le migliori marche di saponette del 2021 secondo l’ultimo test della rivista tedesca Oko-Test

Nella lista delle migliori marche esaminate dai laboratori che collaborano con la rivista tedesca Oko-Test sono presenti anche L’Occitane alla lavanda, il Khadi shanti soap e la Lush Lotus Flower. Tutte e tre le marche in questione hanno ottenuto il punteggio massimo (ottimo) al termine delle analisi di laboratorio. Superano a pieni voti il test anche le saponette Dove Beauty Cream Bar (marchio Unilever), Cien Olive (marchio Lidl), entrambe valutate “buono” dal test.

Dr. Bronner’s (valutazione ottimo)

Treibholz (valutazione ottimo)

Khadi (valutazione ottimo)

Klar Seifen (valutazione ottimo)

Saling (valutazione ottimo)

Sodasan (valutazione ottimo)

Lornamead (valutazione ottimo)

Lascad (valutazione ottimo)

L’Occitane (valutazione ottimo)

Lush (valutazione ottimo)

Share (valutazione ottimo)

Drn (valutazione ottimo)

Muller Drogeriemarkt (valutazione buono)

Bonano (valutazione buono)

Lidl (valutazione buono)

Unilevete (valutazione buono)

Norma (valutazione buono)

Edeka (valutazione buono).

