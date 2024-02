Ci siamo, l’attesa è ormai giunta agli sgoccioli. Da martedì 4 febbraio partirà Sanremo 2024, e si concluderà sabato 10 febbraio. Si tratta del festival musicale per eccellenza, almeno per quanto riguarda l’Italia. Come ogni anno l’attenzione mediatica è tutta rivolta ai protagonisti di questa edizione, ma stavolta vogliamo concentrarci esclusivamente sui partecipanti. Ecco l’elenco di cantanti in gara e ospiti che presenzieranno durante l’evento.

Si parte da Mengoni

Nella prima serata sarà il cantante Mengoni a fare da co-conduttore e aprire le danze.

Naturalmente, il timone anche per questo Sanremo 2024 è stato affidato ad Amadeus. Non mancheranno ospiti e momenti divertenti, intervallati qua e là da qualche canzone (in realtà dovrebbe essere il contrario), il tutto condito con sapiente maestria da un rimbalzo mediatico che scateneràe vip sui social, al fine di creare come al solito un tormentone che ti costringerà a dare uno sguardo al programma, anche se non si è per nulla interessati. Le polemiche non mancheranno, anzi possiamo dire che un festival senza polemiche è un insuccesso sicuro. Lo scopo degli organizzatori, oltre a farci distrarre per qualche giorno dai reali problemi del Paese, è proprio quello di creare dibattito, al fine di aumentare lo share. Per questo motivo, come dicevamo, il lavoro degli influencer sarà decisivo sui, e se pensate che il loro sia un lavoro di poco conto, date uno sguardo alle cifre che intascano

Il primo elenco che vi presentiamo è naturalmente quello dedicato ai cantanti in gara. Ecco chi sono i partecipanti di Sanremo 2024:

Fiorella Mannoia

Geolier

Dargen D’Amico

Emma

Fred De Palma

Angelina Mango

La Sad

Diodato

Il Tre

Francesco Renga e Nek

Sangiovanni

Alfa

Il Volo

Alessandra Amoroso

Gazzelle

Negramaro

Irama

Rose Villain

Mahmood

Loredana Bertè

The Kolors

Big Mama

Ghali

Annalisa

Mr. Rain

Maninni

Ricchi e Poveri

A questi si aggiungono i tre vincitori di Sanremo Giovani:

Clara, Diamanti grezzi (prima classificata)

bnkr44, Governo Punk

Santi Francesi, L’amore in bocca

Sanremo 2024, gli ospiti

Per quanto riguarda gli ospiti, abbiamo già detto che nella prima puntata ci sarà Mengoni, ma non mancheranno comparsate di tutto rispetto anche negli altri appuntamenti.

Ecco l’elenco degli ospiti di Sanremo 2024: dopo Mengoni, mercoledì sarà la volta di Giovanni Allevi. Avremo poied Eros Ramazzotti nella puntata di giovedì. Per la finale di sabato invece grande attesa per Roberto Bolle e Gigliola Cinguetti.

Una delle puntate più attese è poi quella delle cover, dove gli artisti in gara si esibiranno in duetto proponendo un brano famoso. Ecco di quali si tratta:

Alessandra Amoroso con BoomDaBash, Medley

Alfa con Roberto Vecchioni, Sogna ragazzo sogna (di Roberto Vecchioni)

Angelina Mango con il quartetto d’archi dell’orchestra di Roma, La rondine (di Mango)

Annalisa con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia – Sweet dreams (degli Eurythmics)

BigMama con Gaia, La Niña e Sissi, Lady Marmalade (di Labelle)

Bnkr44 con Pino D’Angiò, Ma quale idea (di Pino D’Angiò)

Clara con Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino, Il cerchio della vita (di Ivana Spagna)

Dargen D’Amico con BabelNova Orchestra, Omaggio a Ennio Morricone

Diodato con Jack Savoretti, Amore che vieni, amore che vai (di Fabrizio De André)

Emma con Bresh, Medley di Tiziano Ferro

Fiorellla Mannoia con Francesco Gabbani, Che sia benedetta (di Fiorella Mannoia) e Occidentali’s karma (di Francesco Gabbani)

Fred De Palma con gli Eiffel 65, Medley degli Eiffel 65

Gazzelle con Fulminacci, Notte prima degli esami (di Antonello Venditti)

Geolier con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio, Medley “Strade”

Ghali con Ratchopper, Medley “Italiano vero”

Il Tre con Fabrizio Moro, Medley di Fabrizio Moro

Il Volo con Stef Burns, Who Wants to Live Forever (dei Queen)

Irama con Riccardo Cocciante, Quando finisce un amore (di Riccardo Cocciante)

La Sad con Donatella Rettore, Lamette (di Donatella Rettore)

Loredana Bertè con Venerus, Ragazzo mio (di Luigi Tenco, arrangiamento di Ivano Fossati)

Mahmood con i Tenores di Bitti, Come è profondo il mare (di Lucio Dalla)

Maninni con Ermal Meta, Non mi avete fatto niente (di Ermal Meta)

Mr.Rain con i Gemelli Diversi, Mary (dei Gemelli Diversi)

Negramaro con Malika Ayane, La canzone del sole (di Lucio Battisti)

Renga e Nek, Medley dei loro successi

Ricchi e Poveri con Paola & Chiara, Medley Sarà perché ti amo/Mamma Maria (dei Ricchi e Poveri)

Rose Villain con Gianna Nannini, Medley

Sangiovanni con Aitana, Medley Farfalle/Mariposas (di Sangiovanni)

Santi Francesi con Skin, Hallelujah (di Leonard Cohen)

The Kolors con Umberto Tozzi – Medley dei successi di Umberto Tozzi

I punti chiave…