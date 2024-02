Una capatina a Villa Crespi per assaporare il nuovo menu offerto dalla casa? Se è davvero questa la vostra intenzione, allora vi sarà utile sapere quanto costa la cena di San Valentino da Cannavacciuolo. Stiamo parlando del ristorante del famoso chef televisivo.

Una cena romantica

Domani, mercoledì 14 febbraio, sarà il giorno di San Valentino. Dopo aver visto quanto costa il menu della serata da Cracco, andiamo ora a scoprire invece quello offerto da chef Cannavacciuolo. Il Masterchef campano ha certamente preparato qualcosa di speciale e di romantico per tutte le coppie che decideranno di recarsi nel suo magnifico rifugio sito sul lago d’Orta.

Ostrica, caviale, granita al rapanello, latticello

Scampi crudi alla “pizzaiola”, acqua di polpo

Frutto della passione, aglio nero, sedano rapa, scorzonera

Spaghetto allo zafferano, ricci di mare, quinoa croccante

Branzino brulé, lattuga all’insalata

Pre dessert

Dessert di San Valentino

Quello che si troveranno davanti è un menu a sette portate, ecco cosa comprende:

Si tratta di un menu davvero ricco di sapori e di gusto, e naturalmente il costo non è certo per tutti. Il prezzo infatti è di ben 300 euro a persona. Se volete quindi passare il San Valentino da Cannavacciuolo, sappiate che vi verrà a costare 600 euro a coppia, bevande escluse.

San Valentino da Cannavacciuolo, una notte speciale

Per chi volesse passare una notte davvero speciale domani a San Valentino, allora Villa Crespi può offrirvi anche altro, visto che è possibile passare anche la nottata negli alloggi pensati per gli ospiti del locale. Il rifugio in questione offre infatti la possibilità di pernottare e per l’occasione quest’anno sono stati offerti due pacchetti speciali per un lungo incontro romantico. Ecco il primo pacchetto:

1 notte nella Camera o Suite prescelta

Colazione servita al ristorante

Menu degustazione speciale previsto per la cena del 14 Febbraio

Welcome in camera con bouquet di rose rosse, champagne e cioccolatini del nostro Laboratorio di pasticceria artigianale.

Ecco invece la proposta del secondo pacchetto:

2 notti nella Camera o Suite prescelta

Colazione servita al ristorante

Menu degustazione speciale previsto per la cena del 14 Febbraio

Welcome in camera con bouquet di rose rosse, champagne e cioccolatini del nostro Laboratorio di pasticceria artigianale

Massaggio di coppia della durata di 50 minuti nella nostra area benessere.

Come già per Cracco, anche Cannavacciuolo ha pensato a dei regali speciali per festeggiare San Valentino.

Si tratta di dolci particolari offerti in confezioni speciali e preparati per celebrare al meglio la ricorrenza dedicata a tutti gli innamorati. Segnaliamo a tal proposito i Cuoricini al caramello salato al prezzo di 28 euro. C’è poi la confezione di Cremini pistacchio e nocciola che costa invece 24 euro. Abbiamo poi il Cuore di crostata cioccolato e lampone al costo di 26 euro.

Per quanto invece riguarda lo shop, anche quest’anno sono disponibili i box con i dolci speciali da acquistare online. Segnaliamo il box Per dire ti amo dal costo di 71 euro. Al suo interno troviamo una bottiglia di Prosecco Brutvasetto di crema alle nocciole e cacao e nuovi cremini assortiti. Interessante anche il box Amore vegan al prezzo di 67 euro. Al suo interno invece troviamo le praline cocco e vaniglia e la crema spalmabile al pistacchio, il tutto naturalmente senza la presenza di alimenti di origine animale.

I punti chiave…