Salviettine per bambini con fenossietanolo, ecco i prodotti che lo utilizzano

Quante mamme usano al giorno d’oggi lecreme e salviettine per i propri piccoli? L’allarme però arriva dalla Francia grazie all’Agenzia per la sicurezza dei medicinali e dei prodotti sanitari (Ansm), molte marche contengono fenossietanolo.

Salviettine per bambini, rischio fenossietanolo

Il fenossietanolo è una sostanza utilizzata sovente nel mondo dei cosmetici, e del tutto legale, il problema è che in soggetti particolarmente piccoli, come bambini al di sotto dei tre anni, può causare problemi anche seri alla salute.

Per questo motivo l’, ha tra virgolette bandito l’uso di tale sostanza all’interno delle salviettine per bambini. In realtà però si tratta di una richiesta che a dire il vero non tutti hanno accolto, diversi prodotti infatti attualmente in commercio ancora la usano.

Si legge sul comunicato Ansm che la sostanza in questione: “non deve essere usata sui glutei di bambini di tre anni o più giovani. Questo è il tipo di menzione che apparirà presto sulla confezione di alcuni cosmetici non pensati per il risciacquo contenenti fenossietanolo”. Un’avvertenza quindi sulle confezioni dei prodotti per avvisarne del pericolo, o almeno questa è attualmente la richiesta ufficiale da parte dell’ente.

In ogni modo, come dicevamo, molte aziende ancora usano la sostanza incriminata. Il Salvagente ha raccolto i prodotti in questione in questo elenco

Nivea baby: crema idratante viso e corpo

Nivea baby: idratante crema morbida

Nivea baby: latte per il bagno

Nivea baby: latte detergente idratante

Baby Nivea: salviette morbide e crema

Lupilu (Lidl): salviettine sensibili

Lupilu (Lidl): salviette per neonati Comfort

Mixa baby: salviette ultra morbide con latte per WC.

