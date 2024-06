Tutto pronto per i saldi estivi 2024, arriva il calendario annunciato dal Presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga. Dal suddetto calendario si evince che anche per quest’anno le date saranno diverse da regione a regione. Diventa quindi importante prendere carta e penna e segnare in rosso sulla propria agenda il giorno d’inizio e quello di fine sconti del proprio luogo di residenza, quello dove insomma andremo a fare shopping durante questi mesi estivi. Ecco quindi le date da scoprire insieme.

Il calendario dello shopping d’estate

L’estate è il periodo notoriamente più caldo dell’anno e nel nostro Paese le temperature possono raggiungere livelli davvero insopportabili. A farci sudare ulteriormente poi sono anche i prezzi di alcuni prodotti che andiamo a comprare in questi mesi bollenti, meglio quindi approfittare dei saldi estivi 2024 per trovare un po’ di refrigerio e far respirare un attimo il nostro conto in banca. Essenzialmente l’annuncio di Fedriga ha dato il via ai suddetti saldi, con una data d’inizio che praticamente è univoca per tutte le regioni del nostro Paese. A cambiare invece sostanzialmente è solo quella di chiusura, con alcune regioni che quindi potranno vantare più e meno giorni di sconti per i propri cittadini.

Non mancano alcune differenze sostanziali. Naturalmente, a differenziarsi sono le province autonome. Quella di Bolzano si parte il 19 luglio e si termina il 16 agosto. Tali date riguardano i comuni dell’Alto Adige, ma in alcuni comuni turistici si è scelto di rimandare l’inizio e posticiparlo al 17 agosto con la chiusura fissata al 14 settembre, così da permettere ai vari visitatori che arriveranno in questo periodo di godere maggiormente di tali sconti. O forse la mossa è dettata proprio dal motivo opposto; lasciare che i turisti vadano via con il caldo e riservare solo ai residenti gli sconti previsti tra fine agosto e inizio settembre.

Saldi estivi 2024 regione per regione

Siamo pronti per scoprire il calendario del saldi estivi 2024, ma prima un’altra importante precisazione, quella relativa alla provincia autonoma di Trento. In questo caso infatti la Regione dà libera scelta ai commercianti di scegliere in completa autonomia le date di inizio e fine saldi estivi 2024, in linea con le decisioni degli scorsi anni. Passiamo ora finalmente al calendario per scoprire quali sono le date di apertura (per tutti il 6 luglio) e di chiusura degli sconti regione per regione:

Abruzzo: 6 luglio-3 settembre;

Basilicata: 6 luglio-6 settembre;

Calabria: 6 luglio-4 settembre;

Campania: 6 luglio-3 settembre;

Emilia Romagna: 6 luglio-3 settembre;

Friuli Venezia Giulia: 6 luglio-30 settembre;

Lazio: 6 luglio-17 agosto;

Liguria: 6 luglio-19 agosto;

Lombardia: 6 luglio-3 settembre;

Marche: 6 luglio-31 agosto;

Molise: 6 luglio-3 settembre;

Piemonte: 6 luglio-31 agosto;

Puglia: 6 luglio-15 settembre;

Sardegna: 6 luglio-3 settembre;

Sicilia: 6 luglio-15 settembre;

Toscana: 6 luglio-3 settembre;

Umbria: 6 luglio-3 settembre;

Valle d’Aosta: 6 luglio-30 settembre;

Veneto: 6 luglio-31 agosto.

Ricordiamo inoltre che i commercianti dovranno rispettare alcune regole durante questo periodo. Dovranno infatti sulla merce apporre il cartellino specificando il prezzo originale, quello scontato e la percentuale di sconto applicata. Ai negozianti è inoltre fatto divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti all’inizio dei saldi, così come di inviare promozioni e proporre condizioni favorevoli alla clientela sempre nei suddetti 30 giorni che precedono l’avvio degli sconti.

I punti chiave…