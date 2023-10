La generazione italiana tra gli anni 70 e 80 è cresciuta con i robottoni degli anime giapponesi. I Gundam però ora sono diventati realtà, visto il robot da 3 milioni di dollari già disponibile all’acquisto. Stiamo parlando di ARCHAX, un mezzo robotico che si guida dall’interno e che somiglia davvero tanto ai personaggi del franchise giapponese d’animazione creato da Yoshiyuki Tomino e Hajime Yatate nel 1979.

Il Gundam che non ti aspetti

Volete realizzare i vostri sogni e mettevi finalmente alla guida di un Gundam come nei cartoni animati della vostra infanzia? Ecco il robot da 3 milioni di dollari.

Opera di una società giapponese di nome Tsubame Industries che ha realizzato un gigantesco robot di 4,5 metri comprensivo di ruote. L’azienda si trova a Tokyo e ha lavorato duramente negli ultimi 2 anni per realizzarlo. A vederlo somiglia molto al Mobile Suit Gundam del già citato anime, e sarà presentato a breve durante il Japan Mobility Show in programma per la fine di ottobre. L’automa è stato ribattezzato, un chiaro richiamo ad archeopteryx, un dinosauro aviario. Le sue dimensioni sono infatti davvero imponenti e l’azienda conta di metterne sul mercato 5 unità al fine di venderle per 400 milioni di yen l’una. Tradotto in Euro, circa 2,7 milioni, ossia 3 milioni di dollari.

Come dicevamo, il robot in questione è dotato di 4 ruote che gli consentono di muoversi su strada. L’automa può essere guidato dall’interno trasformandosi quindi in un vero e proprio veicolo. Non aspettatevi qualcosa alla Transformers, in questo caso infatti il robot da 3 milioni non si trasformerà in una macchinina scattante e veloce, ma rimarrà un gigantesco automa anche quando lo guiderete. SAll’esterno ci sono una serie di telecamere le quale inviano immagini al monitor alloggiato all’interno. Sempre dentro il veicolo è presente una serie di joystick che permetteranno al guidatore di muovere le braccia meccaniche dell’androide.

Robot da 3 milioni di dollari

Cosa fare con un robot del genere? Se avete davvero tutti questi soldi da spendere, allora potreste realizzare i vostri sogni di bambino e mettervi alla guida di questo Gundam. Per i ricchi facoltosi, ricordiamo che c’è anche il grattacielo più sottile al mondo, il quale presenta un appartamento all’ultimo piano che costa già di 50 milioni di dollari. Battute a parte, il robot della Tsubame Industries è dotato anche di mani, cosa che quindi permette di afferrare gli oggetti. Anche in questo caso il pilota all’interno potrà controllare le mani attraverso dei joystick. Per quanto riguarda il movimento, ecco è dotato di 4 ruote. Gli arti inferiori si distendono al fine di creare una maggiore aerodinamicità quando il colosso è in cammino.

Gli accostamenti con gli anime giapponesi non sono fuori luogo, visto che lo stesso Ryo Yoshida, CEO di Tsubame, ha dichiarato: “Volevo creare qualcosa che gridasse ‘Questo è il Giappone‘”, ispirandosi proprio ai prodotti dell’animazione nipponica. Le modalità di movimento consentite dal robot da 3 milioni di dollari sono due, quella eretta e quella a veicolo che gli permette di andare a 10 km orari. Il peso è di 3,5 tonnellate. Ma a cosa serve questa diavoleria della tecnologia nipponica? Innanzitutto, a realizzare i sogni di ricchi facoltosi. Ma naturalmente c’è anche un lato più pratico e importante. Gli ideatori infatti si augurano che un giorno questi robot possano aiutare durante le missioni di soccorso.

I punti salienti…