Rivoluzione sanità nelle Marche: arriva il bonus malus con prestazioni in tempi garantiti

La regione Marche rivoluzione la sanità. Tra circa due mesi, infatti, sarà possibile effettuare la prestazione prenotata nei tempi dovuti. Non si dovranno quindi attendere mesi per poter fare una visita medica. C’è però un’importante novità: il bonus malus. Ecco di cosa si tratta.

Il bonus malus della sanità nella regione Marche

Tra circa due mesi vi sarà nella regione Marche una vera e propria rivoluzione.

La delibera della Giunta Regionale delle Marche

La prestazione sanitaria sarà erogata nel periodo previsto dalle legge e nel dettaglio: per unasi dovranno attendere, per unacircagiorni mentre per unamassimogiorni. Scatterà poi il. Che significa? Ebbene se non ci sarà la possibilità di prenotare una prestazione nei tempi stabiliti allora il cittadino verrà inserito in una lista di garanzia. Sarà poi chiamato, comunque nei tempi utili, per la prestazione. Per quanto concerne il, esso scatterà nel caso in cui il cittadino, pur avendo prenotato la visita medica, non si presenterà o non disdirà la prenotazione nei tempi utili ovvero entro due giorni prima la data comunicata. In questi ultimi due casi, anche se non effettuerà la vista medica,

Il Presidente della Regione Marche Ceriscioli sulla pagina ufficiale della “regione Marche” comunica che con il bonus malus ci sarà un vero e proprio patto di responsabilità tra il servizio sanitario ed i cittadini. In questo modo si abbatteranno le liste di attesa per cui tutti saranno in grado di prenotare una visita nei tempi dovuti. Ceriscoli comunica che con il bonus malus ci sarà giustizia ed equità in quanto chi prenoterà senza utilizzare gli spazi, togliendoli ha chi ne ha invece diritto o necessità, dovrà pagarli ugualmente. Tale sistema, secondo il presidente della Regione Marche, responsabilizzerà i cittadini e allo stesso tempo il sistema sanitario pubblico in quanto dovrà offrire in ogni caso una prestazione.

Per quanto concerne le misure di attuazione, Ceriscioli comunica che saranno coinvolti anche i comitati di partecipazione dei cittadini.

Inoltre, per agevolare questi ultimi nelle prenotazioni, si darà anche la possibilità di prenotarecreando una rete di sportelli Cup che sarà completamente gratuita.

Ceriscioli comunica infine che al momento i laboratori di analisi che hanno aderito sono già 40 su 49 mentre 8 farmacie hanno già iniziato la formazione del personale con Asur e da aprile saranno già operative. Questi nuovi punti di prenotazione, spiega il presidente, non aumenteranno i costi per la sanità regionale delle Marche. Anzi creeranno condizioni più favorevoli per i cittadini riducendo gli spostamenti ed i tempi.

La ricetta elettronica dematerializzata

Il presidente della Regione Marche ha comunicato che nel nuovo percorso la ricetta elettronica dematerializzata sarà importantissima per gestire in modo corretto la prescrizione e la prenotazione. Grazie al numero identificativo numerico, infatti, si avranno a disposizione tutti i dati della prenotazione. Ricordiamo che tale Regione ha attivato questa tipologia di ricetta soltanto da qualche mese. Essa viene rilasciata dal medico di famiglia, dal padiatra, dallo specialista e dal medico dell’SSN. Infine, a breve, svela Ceriscioli, sarà presentata anche un’applicazione mediante la quale si potranno effettuare le prenotazioni in modalità online.

