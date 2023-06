Come provare un ristorante stellato senza spendere più di 50 euro

Soprattutto dopo l’avvento di cooking e food reality come Masterchef, che hanno trasformato i cuochi in vip, il sogno di molti è diventato quello di provare un ristorante stellato almeno una volta nella vita. Eppure quando si leggono notizie su scontrini esorbitanti per mangiare nei posti più esclusivi, la sensazione è quella di non poter realizzare questo sogno.

E se vi dicessimo che esistono ristoranti stellati con menu sotto i 50 euro? Sono delle soluzioni di menù degustazioni low cost. Ovviamente si tratta di formule più semplici che non includono i piatti più elaborati ma parliamo sempre di ricette stellate e particolari. Ecco dieci ristoranti stellati che, soprattutto dopo la pandemia, hanno adottato questa strategia per farsi apprezzare da più persone possibile. E probabilmente è la strategia vincente visto che quelli più costosi faticano a far quadrare i conti non di rado. Ha fatto scalpore ultimamente la notizia di Cracco in rosso.

Per andare incontro alle esigenze di tutti ne abbiamo selezionati alcuni da nord a sud, coprendo idealmente tutto lo stivale.

10 ristoranti stellati che puoi provare a meno di 50 euro

La Clusaz, Gignod (AO); Donatella, Oviglio (AL); Frosio, Almè (BG); Umami, Andria (BT) La Locanda di Piero, Montecchio Precalcino (VI); Il Piastrino, Pennabilli (RN); Enoteca Le Case, Macerata; Vairo del Volturno, Vairano Patenora (CE); La Bandiera, Civitella Casanova (PE); S’Apposentu, Siddi (VS).

Cosa mangiare in un ristorante stellato: menù degustazione low cost

Sicuramente, con una ricerca focalizzata nella vostra zona, ne potete trovare altri. Magari non sono quelli gestiti dagli chef più famosi della tv ma bisogna anche stare attenti a non pagare di più solo per la notorietà.

Abbiamo curiosato tra i menù degustazione low cost di questi ristoranti stellati a meno di 50 euro e abbiamo notato alcuni elementi ricorrenti in tutti.

Prima di tutto la qualità delle materie prime, con preferenza per i prodotti del territorio. I piatti sono spesso delle rivisitazioni gourmet di ricette della tradizione. Si va dai Maccheroni “carrati” al sugo di pomodoro con “pallottine” di pane e carne in Abruzzo ai Tortelli di gallina vecchia in potacchio a Macerata. Quasi sempre sono menù con bevande escluse ma in alcuni casi si possono aggiungere con un piccolo sovra prezzo. E voi quanto sareste disposti a spendere per mangiare in un ristorante stellato?