Eccola una trovata che potrebbe davvero interessante, a Roma apre il primo ristorante per cani e umani. Si chiama Fiuto e, oltre a darci la possibilità di mangiare insieme ai nostri amici a 4 zampe (cosa che negli altri ristoranti solitamente è assolutamente vietata), offre anche interessanti menu a tema canino, cosa che farà senza dubbio felici i nostri cagnolini.

A Roma arriva Fiuto

Una novità davvero interessante è sbarcata nella capitale. Arriva il primo ristorante per cani e umani. In realtà, esistono già diversi ristoranti che accettano senza troppi problemi l’ingresso dei nostri amici a 4 zampe, ma in questo caso parliamo di un locale che offre anche altre soluzioni interessanti per i nostri cagnolini.

Su tutte c’è sicuramente quella di offrire un menu pensato ad hoc per l’appetito canino. Insomma, che ne direste di una bella cenetta romantica con il vostro peloso amichetto? L’obiettivo del ristorante per cani è infatti proprio quello di servire piatti e prelibatezze varie sia al padrone che al cane. Il menu è stato infatti creato da esperti cinofili e veterinari. Inoltre, veterinario esono sempre presenti in sito, al fine di scongiurare ogni tipo di problema si possa creare all’interno del locale.

Il ristorante Fiuto si trova in via Flaminia 502, a Roma Nord, proprio a Ponte Milvio. E interessante capire in che modo è strutturato il locale. Esso presenta due cucine distinte e separate, in una vengono preparati i piatti per gli umani (non solo per i padroni, ma anche per i commensali che decidono di recarvisi senza cane), nell’altra invece vengono preparate le pietanze per i cani, come detto sotto attenta supervisione di un veterinario. L’addestratore cinefilo invece avrà il compito di accogliere cane e padrone cercando di servire per loro il posto migliore, al fine di evitare eventuali scontri tra gli altri cani presenti nel locale.

Ristorante per cani, il menu

L’idea nasce da un gruppo di amici, i quali, dato l’amore per gli animali, hanno deciso di cercare di guadagnare attraverso una trovata che potrebbe rivelarsi davvero fruttuosa.

Tutto il ristorante è pensato per offrire il massimo confort per cani e padroni. Mentre c’è chi si chiede quali siano le migliori crocchette per cani, qui invece avrete pasti di prima scelta cucinati da chef esperti. Il menu per cani si compone di diverse blows, le quali vengono servite anche in base alla taglia del cane:

small (cani da 2 a 10 kg): 8 euro

medium (cani da 11 a 20 kg): 12 euro

large (cani da 21 a 30 kg): 16 euro

extra large (cani sopra i 31 kg): 20 euro

I piatti offrono le seguenti varianti:

bowl chicken: riso, pollo e piselli

bowl meat: riso, manzo, carote e grana

bowl fish: riso, merluzzo e zucchini

bowl veggie: riso, patate e ricotta

Anche i secondi piatti del ristorante per cani sono divisi per taglia e si riferiscono ai prezzi precedenti. Ecco le portate disponibili nel menu:

small: 10 euro

medium: 14 euro

large: 18 euro

extra large: 22 euro

I padroni potranno pii scegliere i bocconcini da offrire ai loro pelosi amici tra le seguenti scelte:

bocconcini di pollo e purè di patate

arista con zucchine e carote alla julienne

merluzzo con ricotta e zucchine bollite

uova sode con vellutata di piselli e fontina

E per dolce? Ecco le scelte disponibili:

estratto di zucchine e mirtillo

estratto di mela verde e anguria

estratto di pera, fragole e banana

Il menu dei padroni, che si arricchisce anche di un’ampia scelta di vini provenienti da tutta Italia, è invece il seguente:

antipasti: tartare di fassona e tartare di gambero rosso

primi: carbonara e risotto di mare

secondi: guancia di vitello alla farona ripiena

dolci: zuccotto al tiramisù, riso al latte, tarte tatin di mele e ananas sciroppato

I punti salienti…