Ristorante Al Bano, quanto costa assaggiare la cucina del cantante?

Non solo cantante, ma anche apprezzato buon gustaio nell’arte culinaria. Per questo motivo il ristorante di Al Bano può rappresentare una scelta di gusto se vi trovate in Puglia e volete assaggiare la buona cucina. Sì, ma quanto costa mangiare nel suo ristorante? Facciamo un po’ di conti tra i menu offerti dalla casa.

Bellissime tenute e cucina saporita

Andare a mangiare nelle trattorie dei personaggi famosi può essere davvero interessante, poiché si abbina il divertimento alla buona cucina. Abbiamo già visto ad esempio quanto costa andare a mangiare nei ristoranti di Pozzetto e Abatantuono. Stavolta invece ci concentreremo sul ristorante di Al Bano Carrisi. Le Tenute Carrisi si trovano a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi. Sono costituite da diversi ettari di terreno e caratterizzate da vigneti, uliveti, una spa, ma anche hotel e ristorante. Insomma, un luogo dove davvero non manca nulla ed è circondato da una ricca vegetazione. Il cantante pugliese ha iniziato la sua carriera negli anni 60 quando faceva coppia con l’allora moglie Romina Power.

Nel tempo ha venduto 20 milioni di dischi, ma non ha mai fatto segreto della sua passione per la buona cucina, cosa che poi ha deciso di affrontare con una su attività imprenditoriale.

Quando è tornato in Puglia ha quindi deciso di dare origine alle già citate Tenute Carrisi, dove all’interno di trova anche il noto ristorante di Al Bano. Il nome di tale struttura è Ristorante di Don Carmelo. Il cantante ha scelto questo nome per omaggiare l’amato padre. La struttura è caratterizzata da un’atmosfera tradizionale e al tempo stesso accogliente, e gli ospiti potranno gustare i prodotti tipici della cucina pugliese. Tra queste spiccano le cozze alla Al Bano, le fave di nonna Jolanda, la zuppa fantasia, un buon fritto misto, la pizza e tanto altro. Ma quali sono i prezzi di questi piatti. Addentriamoci nel menu per scoprirlo.

Ristorante Al Bano, quali sono i prezzi

Se vi trovate dalle parti di Brindisi e volete fare un bel pranzo speciale, magari sognando di incontrare uno dei cantanti più famosi della musica leggera nostrana, allora il ristorante di Al Bano potrebbe fare proprio al caso vostro. Ma quanto si spende andando a mangiare in questa struttura? Se vi aspettate prezzi stellari, potreste essere piacevolmente colpiti. Il costo di un primo piatto è infatti in media nazionale ossia 12 euro circa. Il secondo invece costa intorno ai 16 euro. Ipotizzando un pranzo completo, quindi con coperto, antipasto, primo, secondo, contorno e frutta, allora probabilmente spenderemo intorno ai 60 euro. E bene precisare però che nel menu non sono previste le bevande, le quali vanno quindi pagate a parte.

Mangiare al ristorante Don Carmelo può quindi rappresentare davvero una grande occasione per chi vuole mangiare bene e godersi il panorama offerto dalle Tenute Carrisi. Sul sito web ufficiale delle Tenute Carrisi è possibile visionare la fotogallery del locale e conoscere meglio la location. È inoltre possibile visionare gli orari: il pranzo dalle 13:15 alle 15:00, la cena dalle 20:15 alle 22:30. Partlcioarmente apprezzata anche la carta dei vini. Sempre sul sito infatti si legge che il ristorante “propone una larga selezione di bottiglie della nostra cantina Al Bano, sotto l’attenta guida del nostro sommelier”.

