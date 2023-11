Negli ultimi anni, il pedaggio autostradale sembra essere salito alle stelle, mettendo a dura prova il portafoglio dei conducenti. Affrontare tale spesa può diventare una sfida, ma esistono strategie intelligenti per mitigare gli effetti dei salassi quando si deve prendere per forza l’autostrada. Sicuramente uno dei trucchi da tenere a mente è quello di posizionare per bene il dispositivo per non fare la fila al casello come il Telepass. Lo sapevate che il rischio è quello di pagare due volte il pedaggio? Ecco dunque dove posizionarlo correttamente per evitare salassi e alcuni trucchetti per risparmiare.

Come evitare salassi se si prende l’autostrada

La pianificazione del percorso può fare la differenza nei costi del pedaggio autostradale. Per risparmiare si potranno utilizzare mappe e applicazioni di navigazione. Ciò permetterà, infatti, di visualizzare le opzioni di percorso alternative, incluse quelle meno costose in termini di pedaggi, senza allungare significativamente il tempo di viaggio.

Molti gestori autostradali, poi, offrono programmi di sconti e abbonamenti che consentono di risparmiare consistentemente sui pedaggi. Il suggerimento sarà quindi quello di esplorare le opzioni disponibili e iscriversi a programmi fedeltà o sottoscrivere abbonamenti periodici.

Un’alternativa per risparmiare sul pedaggio autostradale è anche il carpooling. Il funzionamento è semplice: basterà organizzare viaggi con colleghi o amici per condividere le spese autostradali e così risparmiare.

Rischio pedaggio autostradale doppio se si posiziona male il dispositivo: ecco come evitare salassi

Quando si monta in auto uno tra Telepass, UnipolMove e MooneyGo, che differiscono tra loro prevalentemente per il costo, bisogna prestare la massima attenzione al posto in cui esso si collocherà. Il motivo è che si potrebbe pagare un doppio pedaggio autostradale e a farne le spese ci sarebbero i soliti cittadini che già si ritrovano a dover sostenere costi più alti per benzina e bollo auto, solo per citarne alcuni.

Il suggerimento per evitare un inutile salasso, quindi, è quello di posizionare il dispositivo sul retro dello specchietto retrovisore, esattamente al centro.

In tal modo si garantirà la diretta esposizione del dispositivo ai sensori.

Le auto di ultima generazione hanno uno spazio già predisposto per collocare tale aggeggio per cui tale operazione risulta ancora più semplice.

La maggior parte degli italiani, però, non può contare sugli ultimi modelli di vetture per cui il suggerimento sarà quello di posizionare tale dispositivo dove indicato e non sulla parte inferiore del parabrezza o nel cruscotto, tantomeno sulle bocchette dell’aria. Gli esperti, poi, suggeriscono di non tenerlo nemmeno tra le mani, magari vicino a un altro dispositivo. Il rischio è ovviamente quello di pagare due o anche tre volte il medesimo pedaggio: quest’ultimo potrebbe rivelarsi una spesa minima ma anche una salata se il percorso è particolarmente lungo.

Seguendo quindi questi piccoli suggerimenti si potrà evitare di sostenere costi elevati per il pedaggio autostradale che, visto il periodo, sarebbe meglio evitare.

Riassumendo…

1. Il pedaggio autostradale è salito alle stelle negli ultimi anni

2. Il costo potrebbe essere ancora più salato se il dispositivo (per evitare le code ai caselli) non si posizionerà al posto giusto

3. Il suggerimento sarà quello di collocarlo sul retro dello specchietto retrovisore, esattamente al centro.

