Rincari spiagge per ogni Regione: quanto costa andare al mare nell’estate 2021

Si continua a parlare dell’aumento dei prezzi per l’estate 2021 che coinvolge anche le spiagge e gli stabilimenti balneari. A fare chiarezza sugli aumenti dei prezzi degli ombrelloni e lettini è un rapporto Ircaf, sui costi delle vacanze in spiaggia.

Quanto costano gli stabilimenti balneari da Nord a Sud

Secondo l’indagine, già a giugno risulta un rincaro del 4,11% al giorno e del 13,9% a settimana rispetto agli anni scorsi. Considerando la settimana tra il 12 e il 19 giugno in 45 stabilimenti balneari, la ricerca ha messo in luce una situazione non del tutto omogenea ma simile quando si parla di prezzi aumentati per le prossime vacanze.

Partendo dal Veneto, il costo medio di un ombrellone e due lettini considerando i più noti stabilimenti (da Bibione, passando per Lido di Venezia fino a Porto Tolle) varia tra 15 euro e 25 euro, mentre per l’intera stagione è di 600 euro fino a 1500 euro, in base al tipo di stabilimento.

In Emilia Romagna, considerando le località dai lidi ferraresi fino a Riccione e Cattolica, un ombrellone può costare fino a 700 euro per tutta la stagione, o dai 15 ai 20 euro al giorno per l’ombrellone e fino a 5-8 euro per il lettino.

Anche la Liguria ha visto un aumento dei prezzi non indifferente. Si va dai 120 euro fino a 180 euro alla settimana, circa 20 o 30 euro al giorno, mentre per lo stagionale si parte da 400 fino a 800 euro per alcune località come Santa Margherita Ligure e Alassio.

Nelle Marche, i rincari per le spiagge si sono fatti sentire nella zona del Conero: i costi sono arrivati anche a 24 euro al giorno. Il prezzo maggiore tocca a Portonovo dove il prezzo arriva a 35 euro.

Rincari per le spiagge in tutta Italia

In altre località invece si va dai 12 ai 20 euro.In, i prezzi per le spiagge variano molto in base alla zona. Si parte da 14 euro per alcune località fino a 100 euro addirittura per altre come la Versilia, dove l’abbonamento arriva anche a 2mila euro. Mediamente si spendono dagli 850 ai 1.500 euro.

Prezzi più o meno simili allo scorso anno nel Lazio, dove mediamente i prezzi arrivano a 35 euro per Sabaudia oppure 15 euro per alcune località come San Felice Circeo. In Campania si parla invece di rincari fino al 40% in più. Secondo l’indagine, i prezzi dei lettini sono aumentati anche di 3 euro nella Costiera Sorrentina. Anche la Puglia ha visto dei rincari: è il caso di Trocadero di Castellaneta Marina, dove lo scorso anno si spendevano 12 euro contro i 15 euro di quest’anno.

Aumenti anche in Calabria, anche in misura minore. Il prezzo più alto, fino a 40 euro, si paga a Tropea. Rincari anche in Sicilia ma non di molto rispetto allo scorso anno. Si va dai 15 ai 25 euro di Mondello e altre località, fino 2.800 euro per l’abbonamento stagionale. Prezzi più o meno simili anche in Sardegna. A Cagliari, l’ombrellone costa dai 15 ai 17 euro.

