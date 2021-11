Rincari panettoni e pandori, ecco di quanto aumentano i prezzi a Natale 2021 e a cosa fare attenzione

Si avvicina il Natale e anche il periodo in cui gli italiani acquistano panettoni e pandori. Nemmeno questi tradizionali dolci delle feste però si salvano dai rincari. Secondo una recente indagine di Federconsumatori, infatti, gli aumenti dei prezzi colpiranno anche questi prodotti.

Rincari panettoni e pandori, ecco quanto costeranno di più a Natale

Rispetto allo scorso anno panettoni e pandori costeranno di più, si prospetta un aumento del 12%. I prezzi andranno dai due euro in più circa, quindi il 21% per il pandoro che costerà 11,5 euro di media contro i 9,55 euro dello scorso anno, contro l’11% in più del panettone. In questo caso il prezzo varierà da 9,80 a 10,90 euro. I rincari dei prezzi riguarderanno un po tutte le marche e anche quelli in vendita online o al supermercato. Secondo l’indagine, ancora più cari saranno i panettoncini, ben il 25% in più rispetto allo scorso anno. Rispetto ai dolci in vendita al supermercato, sembra che quelli artigianali registrano un rincaro minore, solo l’8% ma ovviamente il prezzo base è più alto e solitamente parte da 32 euro.

Il rincaro dei prezzi di pandori e panettoni deriva principalmente dalla crescita del costo del frumento tenero e della farina ma anche dall’aumento del costo dei container senza contare le speculazioni finanziarie e il cambiamento climatico. Di fatto, il rincaro di panettoni e pandori fa parte della generale stangata di Natale che riguarda anche altri prodotti e da ottobre scorso anche bollette e carburante.

A cosa fare attenzione quando si acquistano panettoni e pandori

Federconsumatori raccomanda quindi di fare attenzione alle caratteristiche dei panettoni e pandori per capire se sono o meno di qualità. Quindi fare attenzione all’integrità della confezione, controllare la data di scadenza che deve essere almeno 4 o 5 mesi dopo, fare attenzione alla denominazione del prodotto e controllare lo stato di lievitazione del panettone.

Vedi anche: Bollette: la classifica delle città con i maggiori rincari di luce, gas e trasporti