Richiamo alimentare per prosciutto cotto Eurospin, Carrefour, In’s Mercato ritirato: lotti e motivi

“Avvertenze: il prodotto non deve essere consumato da soggetti allergici alla SOIA. I Clienti che avessero acquistato tale prodotto sono pregati di non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita.” È quanto si legge nella nota di richiamo pubblicata dal Ministero della Salute nel portale degli avvisi di sicurezza e richiami alimentari per uno stesso lotto di trancio di prosciutto cotto in vendita da Eurospin, Carrefour e In’s Mercato. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 750 grammi ed è contrassegnato con il numero di lotto L230559. Come detto, si tratta dello stesso lotto in tutti e tre i supermercati, in ciascuno dei quali però viene commercializzato con un marchio diverso. Ormai è fondamentale fare attenzione quando si acquistano prodotti e controllare sempre che non esistano richiami alimentari, come accaduto di recente con gli spinaci.

Richiamo alimentare, lotto prosciutto cotto richiamato da Eurospin

Da Eurospin il prodotto richiamato è il prosciutto cotto a trancio del marchio La Bottega del Gusto nella confezione da 750 grammi, con lotto di produzione L230559.

Il nome del produttore è Motta srl, sito in via Capuana 44 presso il comune di Barlassina, in provincia di Monza e Brianza. La data di scadenza riportata sulla confezione indica 24 aprile 2023, mentre il motivo del richiamo così come l’avvertenza sono uguali agli altri due richiami che hanno interessato Carrefour e In’s Mercato.

Nota: Motivo del richiamo presenza di soia non dichiarata in etichetta.

Lotto prosciutto cotto richiamato da Carrefour

Questi invece i dati contenuti nel documento del richiamo alimentare del lotto di produzione L230559 del prosciutto cotto a trancio. Il Mercato è il marchio del prodotto, mentre la catena di supermercati interessata è quella appartenente al gruppo G.

Lotto prosciutto cotto richiamato da In’s Mercato

S. S.p.A (ossia Carrefour). Produttore e stabilimento restano invariati, così come il lotto e il motivo del richiamo. Cambia invece la data di scadenza, perché se è vero che il lotto richiamato da Eurospin scade il prossimo 24 aprile, quello in vendita a Carrefour ha come data di scadenza l’11 aprile. Non cambia nemmeno il peso della confezione, costante a 750 grammi.

Per concludere, ecco invece i dati del lotto L230559 prodotto da Motta srl nello stabilimento di Barlassina, in provincia di Monza e Brianza. In questo caso il marchio del prodotto prende il nome di Sapori Genuini ed è in vendita come prosciutto cotto a trancio in confezione da 750 grammi. Oltre al nome del prodotto cambia anche la scadenza. Rispetto al 24 e 11 aprile, si passa ora direttamente al 9 aprile.