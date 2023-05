Nuovi richiami alimentari, salmonella e listeria nel salame ritirati tre lotti: allerta Ministero Salute

I richiami alimentari da parte del ministero della Salute non vanno in vacanza. Quando si fa la spesa bisogna essere sempre in guardia e nel caso si acquisti un certo tipo di prodotti è sempre meglio controllare, i giorni seguenti, gli avvisi del ministero della Salute in merito ai richiami alimentari. Non capitano spesso, bisogna dirlo, ma ogni tanto escono delle allerte precauzionali o dei veri e propri ritiri di prodotti per la presenza di listeria, salmonella o rischio chimico. Le motivazioni possono essere le più disparate ma la contaminazione da salmonella e listeria sono quelle che vanno per la maggiore. Ma quali sono i prodotti interessati dagli ultimi richiami?

Lotti di salame richiamati, ecco quali sono

Stavolta, nel mirino dei richiami alimentari, ci sono dei lotti di salame e le aziende produttrici hanno già chiesto ai clienti “ che avessero acquistato tale prodotto di non consumarlo e restituirlo al punto vendita“.

Filone di Salame del Salumificio Colombo confezione da 250 grammi, con lotto 99L1369 e data di scadenza 18/7/2023.

Salame Nostrano Dolce Mariga confezione da circa 800 grammi con lotto di produzione 41/2023 e data di produzione 7/2/2023

Bastone di Salame Dolce del Salumificio Colombo confezione da 250 grammi, con lotto di produzione L859(1396) e data di scadenza 18 luglio 2023.

I rischi della listeriosi e salmonellosi

I prodotti richiamati sono il(lotto di produzione n.41 del 2023) per listeria eprodotti dal Salumificio Colombo di Lecco. In questi casi si tratta di prodotti richiamati per salmonella. Andando più nel dettaglio i ritiri riguardano questi prodotti:

Cosa fare in questi casi? Come sempre spiega il ministero è fondamentale non consumarli e riportali al punto vendita.

Il rischio, infatti, è quello di incappare in un’infezione da listeriosi o salmonella. Nel primo caso, icompaiono anche fino a tre settimane dopo e si presenta con febbre, dolori e sintomi gastrointestinali, molto simili a quelli dell’influenza. La listeriosi è molto pericolosa per le donne in gravidanza, ma anche per i bambini e gli anziani o per le persone con sistema immunitario indebolito. Le altre persone, solitamente, presentano sintomi molto più lievi.

Anche la salmonella è molto pericolosa in alcuni casi. Si tratta di un batterio in grado di provocare infezioni all’apparato digerente e solitamente si contrae mangiando cibi che lo contengono. In questi casi, le persone possono presentare dissenteria, vomito e febbre ma nei bambini, anziani e persone con sistema immunitario debole la salmonellosi può presentarsi con sintomi più gravi. Tra quelli più noti si segnalano:

Febbre

Nausea

Dolori addominali crampiformi

Diarrea con feci liquide

Feci verdi

Vomito

Dolori articolari

Mal di testa.

Ecco perché quando il ministero della Salute mette in atto questi richiami è sempre fondamentale fare attenzione a ciò che si acquista e mettere in conto che alcuni prodotti come insaccati, formaggi, wurstel e affettati vari possono risultare più propensi a questi batteri. Ovviamente, come dicevamo, si tratta di casi rari. I prodotti che si acquistano al supermercato sono sicuri ma ogni tanto capita qualche richiamo. Nell’ultimo caso, sono stati richiamati dei lotti di salame per possibile presenza di listeria e salmonella. Per evitare qualsiasi tipo di rischio è importante non consumarli e riportarli indietro per un rimborso.