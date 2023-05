Richiami alimentari per ragù Carrefour e fontina Dop Aldi, ecco perché

Ci sono nuovi richiami alimentari da segnalare per i cittadini e portano entrambi il nome di marchi prestigiosi. Il primo riguarda il ragù di Carrefour, mentre il secondo si riferisce alla fontina Dop di Aldi. Vediamo nel dettaglio perché è stato disposto il ritiro dagli scaffali di questi due prodotti e nello specifico di quali lotti si tratta.

Ragù Carrefour ritirato

Il ministero della salute ha segnalato un richiamo alimentare da parte di Carrefour relativo al ragù con carne di cinghiale della marca Terre d’Italia. Il motivo del richiamo è dovuto alla presenza di un corpo estraneo, ossia un frammento di vetro. Il prodotto è venduto in vasetti da 200 gr, la scadenza (Tmc, termine minimo di conservazione) è fissata al 30 marzo 2024 che corrisponde anche al numero di lotto. Tale prodotto è opera dell’azienda Triglia Srl per GS Spa. Lo stabilimento si trova in via Salcetti 39 nella frazione di Nodica, comune di Vecchiano, in provincia di Pisa.

Il marchio di identificazione è IT 9 1575 L CE.

Queste dunque tutte le informazioni che è possibile reperire sulla confezione stesa del vasetto, quindi se corrispondono a quanto detto i consumatori sono invitati a non consumarlo, qualora l’avessero già acquistato. Inoltre, sono pregati di restituire il prodotto al punto vendita dove lo hanno acquistato, al fine di riceverne anche il rimborso. Carrefour mette a dissezione dei suoi clienti anche un servizio di assistenza che è possibile contattare per ulteriori delucidazioni. Il numero da digitare è il seguente: 800 650650.

Fontina Dop Aldi ritirata

L’altro richiamo alimentare segnalato è quello relativo alla fontina Dop di Aldi. In questo chiamo il ritiro è stato disposto dall’azienda in via precauzionale, data la possibile presenza di Escherichia coli produttore di tossina Shiga (Stec). Il prodotto porta il marchio di Regione Che Vai, è venduto in confezioni da 250 grammi con il numero di lotto C066105626 e con il termine minimo di conservazione fissato al 9 maggio 2023. A produrre la fontina Dop per Aldi è stata la Cooperativa Produttori di Latte e Fontina Soc. Coop. Arl. Aldi fa sapere che tale prodotto è stato in vendita in tutti i suoi discount, quindi coloro che lo hanno già acquistato sono pregati di non consumarlo.

Come abbiamo visto, in questo caso la scadenza è stata già superata, quindi la speranza è che i clienti non abbiano già consumato il prodotto, essendo l’avviso arrivato comunque in tempi opportuni. Ad ogni modo, è possibile contattare il servizio clienti Aldi al numero 800 370370 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00 e il sabato dalle 8.00 alle 14.00. Segnaliamo infine anche il richiamo alimentare per i saltimbocca a marchio Il Gigante. l prodotto interessato è venduto in confezioni dal peso variabile con il numero di lotto 1014023 e la data di scadenza è 11 maggio 2023. I motivi del ritiro sono dovuti al superamento dei limiti microbiologici. A scopo precauzionale si raccomanda di non consumarlo.

Richiami alimentari, è bene tenersi sempre informati

Se pensate che i prodotti appena menzionati rappresentino un’eccezione, vi sbagliate. Non è raro infatti che il Ministero della Salute pubblichi richiami alimentari di importanti aziende nostrane. I consumatori non devono solo guardarsi dai costi eccessivi degli alimenti, come ad esempio la speculazione sulla pasta, ma anche da eventuali presenze estranee pericolose. Purtroppo, nelle strutture adibite alla produzione di questi prodotti l’errore è sempre dietro l’angolo, nonostante le tante precauzioni che le fabbriche mettono in pratica. Per questo motivo è bene restare sempre collegati alla pagina ufficiale del Ministero per sapere quali sono i prodotti ritirati dagli scaffali dei nostri supermercati ed evitare qualche brutta sorpresa.