Richiami alimentari per Eurospin e non solo, uvetta ritirata

Nuovi prodotti ritirati dal mercato. Stavolta i richiami alimentari scattano per due marchi molto importanti, stiamo parlando di Eurospin e Orsero. A disporre il ritiro è come sempre il Ministero della Salute che sulla sua piattaforma pubblica la documentazione relativa al richiamo e i relativi motivi che hanno fatto scattare l’allarme. Vediamo di cosa si tratta.

Uvetta ritirata dal mercato

Uvetta sultanina di 250 grammi ritirata dal mercato. È questa la disposizione del Ministero della Salute che ha deciso di rimuovere il prodotto dagli scaffali per rischio chimico. Come sempre, bisogna prestare particolare attenzione a ciò che mettiamo sulla nostra tavola. Ormai non si tratta solo di prezzi, e infatti abbiamo visto come molti italiani stanno cercando di risparmiare anche sulla spesa per far fronte ai primi rincari d’autunno. A destare preoccupazione nelle cucine degli italiani ci sono anche le motivazioni di tipo qualitativo, con prodotti che a volte vengono messi sul mercato con problematiche che sfuggono ai primi controlli.

Per fortuna c’è chi continua a esaminare tali alimenti e di tanto in tanto scopre che qualcosa non va.

Entriamo nel dettaglio e scopriamo perché il redotto in questione è stato richiamato e di quale si tratta nello specifico. Come detto, l’uvetta sultanina in questione è venduta da Eurospin, il noto supermercato presente in tutta Italia. Il marchio è Mister Sibamba. Il richiamo alimentare è stato disposto in data 6 settembre 2023. Il lotto di produzione è L23136, mentre la scadenza è 31 maggio 2024. Sulla documentazione rilasciata sul sito ufficiale del Ministero della Salute, si legge che il motivo del richiamo è la presenza di Ocratossina A oltre il limite di legge. Nelle avvertenze invece si legge che non bisogna consumare il prodotto, ma riportarlo nel punto vendita presso il quale lo si è acquistato per la sostituzione o il rimborso.

Richiami alimentari, estratto di mele ritirato

Il secondo prodotto che è stato ritirato dal mercato negli ultimi giorni è invece l’estratto mele spinaci sedano del marchio Orsero. Il motivo è da imputarsi alla presenza di allergeni al suo interno. Entrando già nel dettaglio del richiamo alimentare, scopriamo che si tratta di un prodotto confezionato in bottigliette da 250 grammi. Il lotto di produzione è L34234 – L35242. Si tratta quindi di non una ma due confezioni finite nell’occhio del ciclone. La data di scadenza dei due lotti è 10 ottobre per il primo, e 14 ottobre per il secondo prodotto ritirato. Il motivo del richiamo è l’errata etichettatura. L’etichetta applicata infatti è quella dell’estratto dell’arancia, e non riporta alcuna indicazione sulla composizione degli ingredienti del prodotto.

In sintesi, si tratta di un richiamo alimentare disposto perché al posto dei reali ingredienti presenti all’interno della confezione da 250 grammi è stata esposta l’etichetta Arancia. Coloro che sono intolleranti o allergici a questo alimento potrebbero quindi avere una brutta sorpresa. Anche in questo caso, il consiglio è quello di non consumare il prodotto se siete allergici all’arancia, ma di riportarlo invece al punto vendita dove lo si è acquistato per ricever il rimborso o la sostituzione del prodotto.

