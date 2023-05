Richiami alimentari, mozzarella e mortadella ritirati, ecco i lotti interessati e i motivi

Di rado capita che alcuni prodotti alimentari vengono richiamati e ritirati dal mercato. Si parla, ovviamente, di lotti, non di tutti i prodotti, a causa delle più disparate condizioni. A volte è colpa della listeria, altre volte della salmonella e altre volte ancora di agenti chimici. Ecco perché, quando si acquistano certi prodotti più a rischio ritiro, è sempre bene collegarsi al sito del Ministero della Salute per controllare se per sfortuna abbiamo nella dispensa proprio uno dei prodotti ritirati. A quel punto bisognerà riportare la confezione incriminata nel punto vendita per un rimborso. Nelle ultime ore, alcuni prodotti alimentari sono stati richiamati, si tratta di un lotto di mozzarella e di altri relativi alla mortadella. Vediamo quali sono i lotti interessati e i motivi dei ritiri.

Ritirato un lotto di mozzarella per listeria

Il ministero della Salute ha pubblicato un avviso per il ritiro dal mercato di un lotto di mozzarella di latte vaccino del marchio Val Trebbia, produttore Cascina Bosco Gerolo Soc.

Ritiro anche per dei lotti di mortadella a causa della presenza di pistacchio non dichiarato in etichetta

Agr. srl, con sede in Località Gerolo a Rivergaro, in provincia di Piacenza, a causa della listeria. Nell’avviso si legge proprio che il prodotto è stato ritirato per la “presenza di Listeria Monocytogenes su 3 di 5 campioni”.Il ritiro è legato al numero di lotto 10/05/2023 confezioni da 100 grammi, 200 grammi e 1 kg con data di scadenza il 30 maggio 2023. Come sempre accade in questi casi, il ministero della Salute consiglia caldamente di non consumare la mozzarella e riportarla al punto vendita dove il consumatore sarà rimborsato.La listeria, infatti, causata dal batterio Listeria monocytogenes può essere anche pericolosa per la salute. In quanto può manifestarsi con sintomi come febbre, diarrea, cefalea, dolori muscolari e nausea.Si risolve in qualche giorno ma nei soggetti fragili e negli anziani può provocare sintomi più gravi e diventare invasiva.

Oltre alla mozzrella, un prodotto che oltretutto consumiamo moltissimo e che portiamo a tavola in tanti modi, un altro richiamo riguarda un lotto di mortadella affettata in busta venduta con i marchi Gli Affettati, Strafette e senza marchio e prodotta dal Salumificio Fratelli Riva. Stavolta, però, non è la listeria il problema ma la possibile presenza di pistacchio non dichiarato in etichetta. Nel dettaglio, il ritiro riguarda la Mortadella a marchio Gli Affettati Bennet, confezione da 100 grammi con numero di lotto 95277 e date scadenza 2 giugno e 21 giugno 2023.

Segnalato anche il lotto 95277 della mortadella senza marchio in confezione da 120 grammi con data scadenza 26 maggio, 31 maggio e 2 giugno. Ma anche la Mortadella senza marchio, in confezioni da 100 grammi con numero di lotto 95277 e scadenza il 31 maggio. Infine, si segnala il richiamo della Mortadella a marchio Strafette di Italy D, numero di lotto 95277, confezione 140 grammi con scadenza il 29 maggio, 1 giugno e 29 giugno.

In questo caso, il ritiro è dovuto alla presenza di tracce di pistacchi. Quindi si raccomanda il non utilizzo alle persone allergiche alla frutta a guscio. Per tutti gli altri non ci sono problemi nel consumare il prodotto.

Nelle ultime ore, sono quindi arrivati nuovi richiami dal Ministero. Nel primo caso si tratta di un lotto di mozzarella a causa della listeria. Nel secomdo di alcuni lotti di mortarella per la presenza di tracce di pistacchio non dichiarato e quindi chi è allergico non dovrebbe consumarlo.