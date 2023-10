Proseguono i controlli da parte del Ministero della Salute sui prodotti che affollano le nostre tavole quotidianamente. Stavolta i richiami alimentari si concentrano sul riso e sul condimento per l’insalata di pasta per cadmio oltre i limiti e per possibili frammenti di vetro. Essi sono un importante strumento per garantire la sicurezza alimentare e proteggere la salute pubblica. Quando un prodotto alimentare viene ritirato dal mercato, infatti, le autorità competenti informano il pubblico attraverso comunicati stampa, avvisi sui siti web governativi e altri mezzi di comunicazione.

Solitamente vengono fornite istruzioni chiare su come i consumatori possono restituire o smaltire il prodotto interessato. Detto ciò, ecco quali sono i lotti ritirati dei prodotti indicati.

[sommario]

Anche l’hamburger

Dopo i richiami alimentari dell’hamburger di chianina, una delle carni più apprezzate in Italia, arrivano anche quelli del riso Carnaroli e del condimento per insalata di pasta.

Per quanto riguarda la carne, si tratta di un alimento prodotto dalla Marfisi Carni Srl con sede a Treglio in provincia di Chieti. Il lotto incriminato è il numero 549886 mentre il motivo del ritiro è l’Escherichia Coli STEC/VTEC.

Oltre a quelli indicati, sulla pagina ufficiale della Coop si legge anche di un altro ritiro. Si tratta dell’estratto mela/spinaci/sedano di 250 ml dell’Orsero. È l’errata etichettatura il motivo del richiamo in quanto quella applicata riguarda l’arancia. Inoltre essa non riporta alcuna indicazione sulla composizione degli ingredienti del prodotto. La Coop comunica inoltre che bisogna prestare attenzione al fatto che il richiamo riguarda solo la referenza sopra indicata che riporta l’etichetta con la denominazione “arancia” e non altre.

Richiami alimentari Lidl e Coop: via dagli scaffali riso e condimento per insalata di pasta

La Coop ha richiamato anche il condimento per insalata a marchio Coop. Il nome del produttore è Fratelli Polli Spa mentre la sede dello stabilimento è Strada Statale 18, chilometro 82.700 Eboli (Sa).

Il lotto di produzione, inoltre, è il TF224 MFE173/TF224 MFE177, la data di scadenza è il 31 agosto 2025, il peso è di 285 grammi mentre il motivo del richiamo è la possibile presenza di vetro. Ovviamente il suggerimento è quello di non consumare il prodotto e di riportarlo nel punto vendita nel quale si è acquistato per il rimborso. Ulteriori informazioni si potranno richiedere chiamando la Coop al numero verde 800805580.

Gli altri richiami alimentari riguardano un lotto di riso Carnaroli a marchio Carosio venduto sugli scaffali dei supermercati Lidl. In alcune confezioni da 1 chilo con data di scadenza a febbraio 2025, codice a barre 20505318 sono state rinvenute delle tracce di Cadmio oltre i limiti consentiti. Per quanto concerne il nome del produttore si tratta dell’azienda Curti con sede in viale Stazione 113, Valle Lomellina (Pv). Il Ministero della Salute nella nota invita a non consumare assolutamente il prodotto e riportarlo al punto vendita nel quale si è acquistato per il rimborso. Consumare dosi eccessivi di cadmio, infatti, aumenta il rischio di sviluppare tumori in quanto tale sostanza è classificata tra i cancerogeni umani certi.

Riassumendo…

1. Nuovi richiami alimentari arrivano dal Ministero della Salute

2. Oltre alla carne di chianina, è stato richiamato anche del riso Carnaroli venduto da Lidl a marchio Carosio per tracce di Cadmio oltre i limiti

3. Inoltre è stato richiamato anche il condimento per insalata a marchio Coop.

[email protected]