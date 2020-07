Richiamati dal Ministero della Salute nota farina e salame per rischio chimico e microbiologico

Sul sito ufficiale del Ministero della Salute sono stati inseriti nuovi avvisi di richiamo: il primo riguarda un noto salame mentre l’altro un mix a base di farina di castagna. Per il primo il richiamo è per rischio microbiologico mentre per il secondo per rischio chimico.

Detto ciò, ecco le marche interessate, il numero di lotto, la scadenza e le indicazioni fornite dal Ministero della Salute.

Salame richiamato: le info del Ministero della Salute

In data 16 luglio 2020, il Ministero della Salute ha richiamato il salame “casereccia sotto vuoto” commercializzato dalla Savelli Salumi e Carni che è anche produttrice. La sede dello stabilimento è via Della Stazione numero 29 Norcia in provincia di Perugia. Il marchio di identificazione dello stabilimento/produttore è IT E8M29 CE, il lotto di produzione è il 192/20 mentre la data di scadenza è il 14 novembre 2020. Il peso/volume di vendita è di pezzatura varia ed il motivo del richiamo è la presenza di listeria monocytogenes.

Richiamata nota marca di farina: le info del Ministero della Salute

Il secondo richiamo è stato pubblicato in data 18 luglio e riguarda il mix a base di farina di castagne di marca Lo Conte. Il prodotto in questione è commercializzato dalla Ipafood, il nome del produttore è Ipafood Srl la cui sede dello stabilimento si trova ad Ariano Irpino in via San Nicola a Trignano.

Il lotto di produzione incriminato è il numero 19298 con data di scadenza 31 ottobre 2020 mentre il peso è di 400 grammi. Il motivo del richiamo è la contaminazione da aflatossine per cui il Ministero della Salute invita a non consumare tale prodotto e si restituirlo al punto vendita.

