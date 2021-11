Riapertura impianti sci, nuove regole per andare a sciare: mascherine, skipass online, prezzi, aperture e assicurazione

Parte la stagione sciistica in montagna con nuove regole da rispettare che vanno dall’obbligo di mascherina, green pass e da gennaio anche l’assicurazione. Dopo una stagione da incubo a causa del covid-19 si torna a sciare in montagna con la riapertura degli impianti sciistici e nuove regole da rispettare.

Riapertura impianti sci, si parte a fine novembre con nuove regole

Già da novembre si tornerà a sciare in Alto Adige, Trentino, Piemonte, in Valle d’Aosta, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Tra le novità l’obbligo di Green Pass per accedere alle piste, alle funivie e cabinovie, la mascherina obbligatoria e l’acquisto dello skipass online per evitare file e assembramenti ma anche la riduzione all’80 per cento della capienza massima per gli impianti al chiuso. Per quanto riguarda Dolomiti Superski, il comprensorio sciistico che raggruppa 12 comprensori sciistici nelle Dolomiti, si parte il 27 novembre con le prime aperture che saranno a regime entro il 4 dicembre. Si tornerà quindi a sciare a Cortina d’Ampezzo, Val di Fassa, San Martino di Castrozza e Passo Rolle, Plan de Corones, Arabba e la Marmolada, l’Alta Badia, la Val Gardena etc.

Aumento dei prezzi in montagna con la riapertura della stagione

Si prevede una stagione da tutto esaurito e visto che lo scorso anno nessun impianto è riuscito ad aprire c’è una fortissima richiesta per questa stagione e anche un aumento dei prezzi non indifferente. Infatti il 78,7% degli operatori dichiara di avere alzato i prezzi rispetto al passato con picchi importanti tra Natale e Carnevale.

Anche gli skipass costano circa il 5,5% in più. Per quanto riguarda lo skipass, resta consigliato l’acquisto online per evitare assembramenti e file. Anche in Valle D’Aosta stanno per riaprire le piste, si parte da Cervinia e poi tutti gli altri con l’attivazione del Teleskipass, mentre dal 3 dicembre apriranno le piste del Monterosa Ski.

Dal 27 novembre fino al primo maggio 2022 saranno invece aperte le piste da sci a Livigno. Sia in Valle d’Aosta che Friuli Venezia Giulia dal 5 dicembre sarà possibile sarà possibile accedere con il biglietto unico.

