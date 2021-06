Dal prossimo 15 giugno al via anche le riaperture delle fiere e delle sagre ma con regole specifiche da rispettare in base alle linee guida emanate dalla Conferenza delle Regioni e approvate dal Comitato tecnico-scientifico.

Regole per le riaperture delle fiere e sagre dal 15 giugno

Le riaperture delle sagre e delle fiere dal 15 giugno, saranno quindi limitate a specifiche regole che vanno dalle segnaletica ad hoc che indichi ai partecipanti come bisogna comportarsi, regole specifiche per evitare assembramenti e quindi organizzare spazi in modo da permettere il distanziamento tra persone non conviventi. Nelle linee guida viene anche specificato che dovrà essere definito un numero massimo di persone contemporaneamente e garantire il ricambio d’aria.

All’entrata sarà misurata la temperatura corporea che non dovrà essere superiore a 37,5 °C, saranno anche creati dei percorsi per evitare il contatto tra visitatori. Tra le regole da rispettare, anche quelle che favoriscono i pagamenti elettronici, mentre alla casa saranno disponibili degli schermi trasparenti per evitare ogni contatto. Nelle zone d’ingresso e uscita, così nei bagni, sarà fondamentale offrire punti per igienizzare le mani. Ovviamente saranno obbligatorie le mascherine.

Regioni che passano in zona bianca dal 7 giugno e le regole definitive per i tavoli del ristorante

Intanto la zona bianca si allarga e dopo Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia, già in questa fascia dal 1 giugno, da lunedì 7 giugno si aggiungeranno anche Veneto, Liguria, Abruzzo e Liguria. Dal 14 giugno toccherà anche Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Piemonte, Puglia e provincia di Trento, dal 21 giugno a Marche, Toscana, provincia di Bolzano, Campania, Calabria, Sicilia e Basilicata e infine dal 28 giugno alla Valle D’Aosta.

A commentare l’imminente passaggio in zona bianca del Veneto è stato il governatore Luca Zaia:

“L’Rt è a 0,64, l’occupazione dei reparti e della terapia intensiva è al 5%. L’incidenza è di 19,4 casi su 100mila abitanti. Siamo abbondantemente in zona bianca. Immagino che per noi da lunedì scatterà. Non sto celebrando la fine dell’infezione e dell’emergenza, nessuno si esalti. Se però il tunnel era lungo 100 km, ne abbiamo fatti 99″.

Nelle ultime ore sono state finalmente decise le regole per i ristoranti e il numero di commensali al tavolo in zona bianca. Al chiuso sarà possibile stare allo stesso tavolo fino a 6 persone, all’aperto nessun limite. In zona gialla, invece, rimane l’asticella di massimo 4 persone al chiuso e all’aperto.

