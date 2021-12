Restrizioni a Capodanno 2022 città per città: ecco tutti i divieti e gli eventi che saltano

Sempre più concerti ed eventi in piazza cancellati a Capodanno 2022 e nuove restrizioni nelle città a causa del forte aumento dei contagi. Ecco la lista aggiornata delle città dove sono previste varie restrizioni durante le feste.

Restrizioni a Capodanno 2022, ecco dove sono

Le città italiane stanno decidendo in queste ore se cancellare o meno gli eventi. Molte lo hanno già fatto e sono state persino emanate delle ordinanze. È il caso di Capri che per l’ultimo dell’anno resterà senza feste a causa dell’ordinanza del presidente della Campania, Vincenzo De Luca, che vieta le feste in piazza e gli albergatori hanno deciso di chiudere in attesa di un miglioramento delle condizioni. In Campania, in base all’ordinanza, oltre al divieto di feste in piazza a Natale e Capodanno, si salveranno solo pranzi e e cene con l’obbligo di restare seduti al tavolo.

In Lazio, dal 23 dicembre, scatta l’obbligo di mascherina all’aperto, decisione presa anche da altri sindaci delle varie città italiane, da Milano, passando per Venezia, Bergamo, Bologna, Torino, Genova e Padova.

Eventi cancellati, sempre di più in tutta Italia

A Napoli, il sindaco Gaetano Manfredi ha emanato un’ordinanza che prevede piazze chiuse e accessi controllati alle zone pedonali dal 23 dicembre al 1 gennaio. Alla Vigilia di Natale e Capodanno sarà anche vietato vendere bevande in contenitori di vetro.

A Roma è già stato deciso che salterà il concertone di Capodanno, anche a Milano non sono previsti concerti in piazza, così come in Trentino, dove saranno vietati festeggiamenti di massa nelle piazze. Decisione simile per Bologna, dove è stato annullato il Capodanno in piazza Maggiore e in molte città del Veneto come Verona e Padova.

Si attendono notizie in merito alle altre città e i possibili divieti in vista delle feste.

