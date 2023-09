Report casa, nuova analisi svela i dati, calano i prezzi per l’acquisto

Cambia il mercato degli acquirenti a fronte dei nuovi tassi di interesse. Lo scenario ci viene offerto dal nuovo report casa proposto da RE/MAX Europe, il network immobiliare con 30.000 agenti e 2.400 sedi in 40 Paesi nel mondo. L’analisi si chiama “European Housing Insights Report 2023” e ci svela come si sta sviluppando il mercato immobiliare residenziale nel vecchio continente.

European Housing Insights Report 2023

Dal nuovo report casa è tutto chiaro, la situazione del mercato immobiliare residenziale in Europa sta mutando nuovamente a causa dei tassi di interesse. Calano i costi, e si tratta di un’opportunità importante per chi ha il sogno di acquistare casa. I dati raccolti si riferiscono in particolare su Portogallo, Spagna, Francia, Germania e Italia. Ecco cosa svela l’analisi effettuata dagli esperti:

“Nell’ultimo trimestre del 2022 i prezzi degli immobili sono diminuiti per la prima volta dopo 30 trimestri di crescita (-1,4%). Questa tendenza è proseguita nel secondo trimestre ’23 in gran parte dell’Europa continentale. Ciò ha comportato una diminuzione dei prezzi nell’UE del 0,7% nel primo trimestre ’23 rispetto al quarto trimestre ’22. Tuttavia, quando si confrontano i prezzi medi di quotazione per mq di appartamenti e case in Francia, Germania, Italia, Portogallo e Spagna, emergono significative differenze regionali”.

Le differenze regionali a cui si fa riferimento mettono in risalto l’aumento degli affitti, pari allo 0,9% in più rispetto ai dati precedenti. Questo perché, mentre il potere di acquisto cala, di conseguenze cresce la domanda di locazione. La presenza di investitori stranieri però sta facilitando la compravendita degli immobili nelle zone turistiche. Altro fattore importante però è quello relativo all’andamento delle nuove costruzioni. Si tratta di un un fenomeno che ora procede a rilento a causa degli elevati costi di produzione, iq quali hanno subito un evidente aumento negli ultimi mesi. Dal report casa stilato dagli esperti si evince quindi che il mercato immobiliare residenziale in Europa è particolarmente complesso e ricco di differenze interne.

Report casa, la situazione in Italia

Si sprecano le analisi nel nostro paese quando si parla di appartamenti. Casa in affitto o con mutuo? È questa la domanda che molti italiani si pongono, ma che spesso non ha una risposta, almeno non unica per tutti. Naturalmente, il consiglio è sempre quello do affidarsi ad esperti quando si vuole prendere un appartamento in affitto, o lo si vuole comprare. I consigli di Immobiliare.it e di altri professionisti del settore può essere particolarmente utile in questo senso. La situazione nel nostro paese comunque sembra abbastanza chiara e si registrano percentuali in aumento per quanto riguarda l’affitto.

“Il mercato sta attraversando un periodo di volatilità e di cambiamenti; tuttavia, ci sono ancora interessanti opportunità a disposizione di chi saprà e potrà coglierle. Ciò, avvalendosi anche della consulenza di agenti immobiliari qualificati che sappiano guidare venditori e compratori verso le scelte più vantaggiose. Sicuramente gli acquirenti sono avvantaggiati dall’aumento dell’offerta di immobili tra cui scegliere. Questo garantisce loro un maggiore potere di negoziazione, consentendo di cogliere le migliori offerte disponibili sul mercato. Per i venditori ci sono interessanti occasioni derivanti dall’interesse degli investitori stranieri e/o dalla possibilità di mettere gli immobili a reddito a canoni in crescita”.

I punti chiave…

calano i costi delle case in vendita, mentre aumentano quelli in affitto;

questo perché scende il potere di acquisto e allo stesso tempo aumenta la domanda di locazione;

in Italia le persone in affitto sono aumentate del 3% nel secondo trimestre di quest’anno.

Infatti, nel secondo trimestre del 2023, il 3% in più di persone ha affittato un immobile in Italia. Michael Polzler – CEO di RE/MAX Europe, ha commentato il report casa in questo modo: