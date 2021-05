Dal 1 giugno l’Italia inizierà la sua corsa verso la zona bianca che dovrebbe completarsi entro il 21 giugno. Questo significa che tutte le regioni saranno in fascia bianca entro la fine del mese. Dal 24 maggio, tutte le regioni italiane si trovano in zona gialla ma dalla prossima settimana almeno tre regioni dovrebbero passare alla fascia meno rischiosa. Per poter passare alla zona bianca è infatti necessario mantenere per almeno tre settimane il valore di 50 casi su 100mila abitanti.

Il calendario della zona bianca in Italia da giugno

La zona bianca partirà dal 1 giugno in Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia mentre dal 7 giugno si aggiungeranno Abruzzo, Liguria e Veneto. Dal 17 giugno, se i dati si manterranno tali, la zona bianca toccherà anche a Lombardia, Lazio, Piemonte, Sicilia, Calabria, Marche, Emilia-Romagna, Umbria e la provincia autonoma di Trento. Il resto delle regioni ossia Valle d’Aosta, Puglia, Basilicata, Campania, provincia di Bolzano e Toscana dovranno attendere almeno il 21 giugno o il 28 giugno.

Le regole possibili e i nuovi provvedimenti dalle Regioni

Al momento in merito alla zona bianca sappiamo che il coprifuoco è abolito, dunque non sarà necessario rientrare a casa entro le 23 come in questo momento, anche se in ogni caso il coprifuoco sarà abolito in tutta Italia dal 21 giugno. In fascia bianca riaprono tutte le attività chiuse, quindi si potrà mangiare al ristorante al chiuso, bere il caffè al bancone, andare al cinema, nei musei, in palestra, in piscina, nei parchi divertimento, nei centri termali etc.

Le uniche regole che bisognerà rispettare sono quelle anti-contagio che prevedono la mascherina sempre obbligatoria e il rispetto della distanza di sicurezza, il divieto di assembramenti e l’obbligo di sanificazione dei locali.

Rimarranno chiuse però le discoteche.

Ad intervenire in merito alle regole nella zona bianca è stato anche il presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia-Giulia Massimiliano Fedriga:

“Di regole sulla zona bianca non ce ne sono moltissime. Ci stiamo confrontando con i governatori le cui Regioni dovrebbero passare per prime in questa fascia”.

I territori, al momento, stanno pensando se mettere in campo misure condivise visto che manca molto poco al 1 giugno e le prime tre regioni saranno in fascia bianca da martedì prossimo.

